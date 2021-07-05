وزيرة الثقافة تزور جناح ليبيا بمعرض القاهرة للكتاب

وزيرة الثقافة تقوم بجولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)

زارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، السبت، جناح ليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته إلى الخامس عشر من الشهر الجاري.

ويضم المعرض خلال دورته الثانية والخمسين 1218 ناشرًا عربيًّا ودوليًّا من خمس وعشرين دولة مشارِكة، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وبدأت هذه الجولة بالجناح الرسمي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ثم اطلعت الوزيرة خلال هذه الجولة على ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة، كما زارت الجناح الخاص بالمبيعات، واطلعت على المنشورات المعروضة.

وزارت الوزيرة عددًا من دور النشر الليبية والعربية والأفريقية، والتقت عددًا من الناشرين الليبيين المشاركين في المعرض، وتحدثت خلال لقائها بهم عن أهمية الكتاب والدور المفصلي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية في دعم الطباعة والنشر في ليبيا.

وزيرة الثقافة تقوم بجولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)