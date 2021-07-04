عودة مهرجان «الموسيقى» إلى خليج العقبة

عماد الطرابيشي مؤسس مهرجان الموسيقى في طابا (خاص لـ بوابة الوسط)

على مدار عدة أعوام، استقبلت مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء نخبة من أهم نجوم الغناء مثل شيرين عبدالوهاب ونجوى كرم وجورج وسوف ووائل جسار وفارس كرم ومعين شريف ورامي صبري وآخرين، وذلك من خلال مهرجان «طابا للموسيقى» الذي أسَّسه عماد الطرابيشى الرئيس التنفيذي لشركة «البوابة للتنمية والاستثمار السياحي» والذي ساعد في توعيه وزيادة التنشيط السياحي بمنطقة طابا وتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال السياحة على مستوى منطقة خليج العقبة بجنوب سيناء.

وفي هذا الإطار، كشف عماد أنه تم الاتفاق المبدئي مع عدد من أشهر النجوم لإقامة الحفلات في منطقة نويبع التي من المقرر لها سبتمبر المقبل، منهم معين شريف وآخرون.

وأوضح الطرابيشي أن وجود أنشطة متنوعة ساعد بشكل كبير وفعال في زيادة الإشغال والتنمية المستدامة في المنطقة بشكل عام ومن ثم البدء في الانتقال إلى مدينة نويبع وإطلاق أول مشروعات الشركة بمدينة نويبع وهو قرية نويبع السياحية؛ منتجع وقرية نويبع كلوب السياحي المملوك لسيناء للفنادق ونوادي الغوص لتقديم وتسويق منتج جديد مكتمل الخدمات من المرافق والبنية التحتية والغرف الفندقية والمطاعم وإنشاء أول شاطئ سياحي في خليج العقبة «سين بيتش كلوب» على التراث الطبيعى وذات الطابع المختلف والمتجانس في الوقت نفسه على مساحة 30 ألف متر والذي تم إطلاقه خلال العام 2021.

- بالصور: سعد الصغير يبدأ حفلات صيف «طابا هايتس»

- طابا تستعد لاستقبال «السلطان» و«شمس الأغنية»

- بالصور: نجوى كرم تشعل آخر حفلات «ليالي الربيع» في طابا

- «شارموفرز» يشعل ختام مهرجان «ليالي الربيع»

وأكد عماد أن العام 2021 سيشهد خلق مجتمع متكامل من جميع الأنشطة والخدمات السياحية بمدينة نويبع ومنها رياضات الغوص، الألعاب المائية، ناد رياضي، ناد صحي، مطاعم، وغيرها من الخدمات الترفيهية وكذا مزرعة نموذجية ومدرسة لركوب الخيل وغيرها من الأنشطة الأخرى. هذا بجانب القيمة التاريخية لهذا المكان الذي يعد أشهر بقاع العالم.

وكشف عماد الطرابيشي أن من ضمن هذه الأنشطة وجود حفلات لنجوم لديهم شعبية وهذا ما بدأ العمل عليه وكان من المفترض استمرار إقامة الحفلات الكبري العام الماضي بشكل منتظم 3 مرات في العام، مع احتفالات الربيع، وفي إجازة الصيف، ومع احتفالات الكريسماس ونهاية العام، لكن بسبب أزمة «كورونا» والإجراءات الاحترازية تم تأجيله للعام 2021، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق شركة «ستار جيت» لتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والتي يديرها هاني حسن بصفته المدير التنفيذي والذي قام بتنظيم مهرجانات «طابا الموسيقية» بجانب تنظيم أول مهرجان موسيقي بمدينة نويبع في أبريل 2021 بحضور باقة من ألمع الـ دي جي العالميين من ألمانيا والبرازيل ومالطا وفرنسا وإسبانيا.

وتابع عماد: «نسعى خلال الفترة المقبلة لاستقطاب نجوم عرب أكثر ولنعمل على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي 2030، ووضع المنطقة على خريطة العالم السياحية والعمل على التنمية المستدامة التي من شأنها استمرارية العمل والابتكار».