وفاة الفنان جابر عثمان جراء فيروس «كورونا»

الفنان جابر عثمان. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الفنان جابر عثمان مساء السبت بمدينة بنغازي، بعد تدهور صحته خلال الأسبوع الماضي، حيث أدخل لمستشفى الهواري العام بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

تميز جابر عثمان بتقديمه للأعمال الغنائية الخاصة بالأطفال حيث قدم العديد من الأعمال منها: «مدرستي»، و«ديكي الملون»، و«قلمي الأزرق»، و«هيا نرسم»، و«وطني أحرف النشيد»، و«قنديل منور».

كما قدم العديد من برامج الأطفال مثل: «كل يوم حكاية»، و«أمل الغد»، حيث فاز بعدة جوائز منها جائزة مهرجان القاهرة للطفل، وجائزة أحسن ملحن ومطرب للأطفال في الوطن العربي، وجائزة أفضل مقدم برامج أطفال شامل بمهرجان سينما الأطفال بالقاهرة، وجائزة الإبداع بمهرجان القاهرة التلفزيوني.

ولد الفنان جابر عثمان بمدينة بنغازي حيث التحق بمعهد علي الشعالية للموسيقى وحصل على دبلوم موسيقى وتمثيل وعمل مدرسا بنفس المعهد. وبدأ حياته الفنية كممثل حيث شارك في مسلسل «عودة إلى الواقع»، ثم اتجه إلى تقديم البرامج فقدم العام 1981 برنامج الأطفال المسموع «كل يوم حكاية»