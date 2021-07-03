عامر خان ينفصل عن زوجته

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 01:49 مساء
عامر خان وزوجته كيران راو في 20 مايو 2017 خلال مقابلة تلفزيونية في مدينة بومباي الهندية (أ ف ب)

بعد زواج استمر خمسة عشر عاما، انفصل عامر خان، السبت، عن زوجته المخرجة كيران راو، حسب ما أعلن نجم بوليوود نفسه.

وأصدر الزوجان المشهوران بيانا، قالا فيه إنهما اتفقا على الانفصال، لكنهما سيربيان ابنيهما سويا، وسيستمران في العمل على مشاريع مشتركة، وفق «فرانس برس».

وأضاف خان وراو: «في هذه السنوات الخمس عشرة الجميلة التي أمضيناها معا، تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك، ونمت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب»، لكن «نود الآن أن نبدأ فصلا جديدا في حياتنا. لم نعد زوجا وزوجة، لكن والدين وعائلة لبعضنا البعض».

والتقى خان وراو أثناء تصوير فيلم في العام 2001 كانت فيه راو مساعدة للمخرج، وتزوجا في ديسمبر 2005.

ويعرف خان، وهو مسلم، بالتزامه قضايا إنسانية وسياسية. وهو قال في العام 2015 إن تزايد «التعصب» ضد المسلمين والمثقفين في الهند دفع بزوجته راو الهندوسية إلى التفكير بمغادرة البلاد.

كذلك، كان يعمل على إعادة لفيلم هوليوود الشهير «فوريست غامب» الصادر العام 1994، بعنوان «لال سينغ شادا» من المقرر طرحها في نهاية العام 2021.

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