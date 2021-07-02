بروس سبرينغستين يغني في «ولادة نيويورك الجديدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 02:23 مساء
يروس سبرينغستين خلال حفلة في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك في نوفمبر 2013 (أ ف ب)

أعلنت بلدية نيويورك، الخميس، أن المغني الأميركي بروس سبرينغستين سيكون أحد نجوم الحفلة الموسيقية الكبيرة، التي تقام في نهاية أغسطس في متنزه «سنترال بارك» للاحتفال بـ«ولادة نيويورك الجديدة» بعد الجائحة، ويشارك فيه أيضا بول سايمن وجنيفر هادسون.

وكان رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي أعلن في مطلع يونيو عن إقامة حفلة موسيقية ضخمة في 21 أغسطس، مع أن أي تأكيد للموعد لم يصدر بعد، وفق «فرانس برس».

وأوضح منظم الحدث المنتج كليف ديفيس يومها، أنه يريد جمع ثمانية «نجوم» في حفلة تمتد ثلاث ساعات يتوقع أن يحضرها نحو 60 ألف شخص في موقع إقامتها، بتذاكر يتوقع أن يكون معظمها مجانيا، على أن تنقَل تلفزيونيا إلى كل أنحاء العالم.

كان عازف الروك (71 عاما)، والملقب «ذي بوس»، أول نجم يعاود عروضه في برودواي الأسبوع الماضي بعد التوقف بسبب الجائحة، أمام جمهور من الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أما المغني والملحن الأميركي بول سايمن (79 عاما) فكان يُفترض أن تكون جولته العام 2018 وداعية وبمثابة اعتزال للحفلات.

وتعتبر جينيفر هادسون «الأصغر» سنا بين الأسماء الثلاثة التي أعلنتها بلدية نيويورك. وتؤدي المغنية والممثلة البالغة التاسعة والثلاثين دور أريثا فرانكلين في فيلم «ريسبكت» الذي تبدأ عروضه السينمائية في أغسطس، وهو يشكل تحية لـ«ملكة موسيقى السول» التي توفيت العام 2018.

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