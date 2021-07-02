الغرافيتي الفلسطيني للتنديد بالاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 12:37 مساء
فنان الغرافيتي الفلسطيني تقي سباتين يرسم على الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربة المحتلة، بيت لحم، 30 يونيو 2021 (أ ف ب)

بمحاذاة الجدار الذي بنته إسرائيل، يمشي فنان الغرافيتي الفلسطيني سباتين، مستعرضا لوحاته الجدارية المنددة بالاحتلال.

وتغطي أعمال سباتين الجدار الخرساني خارج فندق «وولد أوف»، العائد لفنان الغرافيتي العالمي بانكسي الذي يحاذي الجدار ويطل عليه، وفق «فرانس برس».

ومن بين تلك الأعمال جدارية كبيرة تظهر الأميركي الأسود، جورج فلويد، الذي قتل على يد الشرطي السابق ديريك شوفين.

يقول سباتين بعدما أكمل عمله الأخير، الذي يصور بندقية قنص تحت مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية المحتلة، إنه يشعر وكأن فلويد «رجل فلسطيني لديه المشاكل نفسها التي نعاني منها».

ويشرح الرسام الفلسطيني لوكالة فرانس برس كيف أن رواية حياة الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، عبر الرسوم الجدارية تمثل أداة مهمة لضمان عدم تراجع الوعي العالمي حول النزاع المستمر.

ويرى سباتين بعد أربع ساعات أمضاها في رسم الجدارية الجديدة تحت أشعة الشمس الحارقة عند قاعدة برج مراقبة عسكري إسرائيلي جنوب المدينة، أن أعماله الجدارية «تنقل صورة فلسطين إلى العالم».

وتقول إسرائيل إنها بنت الجدار على امتداد 709 كيلومترات، أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في العام 2002 للحؤول دون تنفيذ هجمات من فلسطينيين ضدها. ويسميه الفلسطينيون «جدار الفصل العنصري» إذ أنه يمنع وصولهم إلى القدس.

ليونيل ميسي
من بين الجداريات التي رسمها سباتين أيضا، واحدة لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إذ صوره وهو يركل الكرة بسلاسل، وهي لوحة مستوحاة من قرار الأرجنتين في العام 2018 إلغاء مباراة ودية مع إسرائيل بسبب معاملة الدولة العبرية للفلسطينيين. وقريبا، يبدأ سباتين إقامة فنية في فرنسا حيث ينوي تطوير مشروع يصور ما أطلق عليه اسم «الضبابية» التي تجتاح المجتمع الفلسطيني.

ويوضح أن العمل مستوحى بشكل جزئي من صور الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية لقمع الاحتجاجات مع الفلسطينيين، كما يمثل الصور المليئة بالغبار والتي خرجت من غزة في أعقاب التصعيد الدامي الأخير.

وخاضت إسرائيل والجماعات المسلحة في قطاع غزة المحاصر، الشهر الماضي، تصعيدا يوصف بأنه الأعنف منذ سنوات واستمر 11 يوما.

ويشدد الفنان الفلسطيني على أهمية الاستمرار في الرسم على الجدار الخرساني إذ أن تزيين «قبحه» له «حضور وتأثير هائلين». ويضيف «الغرافيتي وسيلة للمقاومة في فلسطين».

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