5,4 ملايين دولار مقابل البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت

منشأة تظهر البرنامج الذي شكّل أساس تطوير شبكة الإنترنت، لدى دار «سوذبيز» في نيويورك، 24 يونيو 2021 (أ ف ب)

بيع البرنامج التأسيسي لشبكة الإنترنت بشكلها الحالي على هيئة مادة مخصصة لهواة الجمع بتكنولوجيا «إن إف تي» للتوثيق الرقمي، في مقابل 5,4 ملايين دولار، الأربعاء، خلال مزاد لدار «سوذبيز» في نيويورك.

وفي 1989، وضع تيم برنرز-لي وهو فيزيائي أصبح خبير معلوماتية، تصورا لنظام تشارك معلومات من شأنه السماح للعلماء بالاطلاع على بيانات أينما كانوا حول العالم، وفق «فرانس برس».

وأطلق على هذه الشبكة الجديدة اسم «وورلد وايد ويب» (الشبكة العنكبوتية العالمية)، حين كان موظفا في مركز الحسابات التابع لما بات يعرف بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية قرب جنيف.

وفي 1990 و1991، كتب البرنامج الذي أدى إلى إنشاء أول متصفح للإنترنت وأرسى الأسس العملية للإنترنت بشكله الحالي.

كما اخترع في تلك الفترة مفهومي «يو أر إل» (عناوين الإنترنت) و«إتش تي تي بي» (الذي يتيح إيجاد موقع إلكتروني) و«إتش تي إم إل» (اللغة المعلوماتية لتطوير صفحات إلكترونية).

وفي ظل تصميم على جعل هذه الشبكة مساحة مفتوحة، لم يستحصل تيم برنرز-لي على أي براءة اختراع لبرنامجه وأتاحه مجانا للجميع، ما ساهم في انتشاره.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على الاختراع، سيحصل برنرز-لي إثر هذا المزاد على جزء من الثروات الطائلة التي درها اختراعه، من خلال بيع الملفات الأصلية التي استعان بها لتطوير برنامج الإنترنت. لكنه يعتزم دفع كامل ريع المزاد لأعمال خيرية.

وتضمنت المجموعة التي شملها المزاد نسخة متحركة لخطوط الترميز البالغ عددها حوالى عشرة آلاف ورسالة من المؤلف.