فرق «لا سكالا» تقدم سلسلة حفلات خارجية في ميلانو

السوبرانو الجورجية - الروسية - الإيطالية، مارينا ناشكيبيغا أمام مسرح «لا سكالا»، 20 أبريل 2021 (أ ف ب)

تقدم فرق مسرح «لا سكالا» في ميلانو سلسلة حفلات مجانية في الهواء الطلق في منتصف يوليو بمواقع شهيرة في هذه المدينة الواقعة شمال إيطاليا.

وقال دومينيك ماير الذي يدير «لاسكالا» منذ منتصف العام الماضي للصحفيين، الثلاثاء، إن هذه الخطوة «مؤشر إلى التعافي». وأضاف: «سنلتقي الجمهور لأن الأوبرا والموسيقى والباليه للجميع»، وفق «فرانس برس».

وتقدم أوركسترا وجوقة وباليه «لا سكالا» من 11 إلى 13 يوليو 14 حفلة موسيقية يمتد برنامجها من الجاز إلى مقطوعات مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية.

وسيكون الجامع المشترك بين كل هذه الحفلات تحية لعازف الباندوني الأرجنتيني أستور بيازولا في مئوية ميلاد هذا الموسيقي الذي أحدث ثورة في موسيقى التانغو من خلال جعلها تنفتح على الجاز والموسيقى الكلاسيكية في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.

وشدد ماير على أهمية برنامج الحفلات الخارجية هذا، موضحا أنه ينطلق من توجه إلى «الذهاب للقاء المتفرجين بدلا من انتظار حضورهم إلى المسرح، وتحديدا الأشخاص الذين من غير المتوقع أن يقصدوا لا سكالا في الأوقات العادية، إما لخشيتهم من السعر، أو لأنهم يهابون المكان».

وكان «لا سكالا» عاود تنظيم حفلات بحضور الجمهور في 10 مايو الماضي بعد توقف دام ستة أشهر، بسبب الجائحة.

ولاحظ ماير «رغبة كبيرة في العودة إلى المسرح»، إذ إن الجمهور ملأ القاعة خلال الحفلات الأولى»، علما بأن العدد المسموح بوجوده ارتفع من 500 إلى 700، في مقابل 2000 قبل الجائحة.