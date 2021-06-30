طارق الشناوي يناقش «ع السلم» في معهد جوته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 03:09 مساء
نسرين الزيات وطارق الشناوي بعد عرض «ع السلم» في معهد جوته (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن فعاليات «أسبوع أفلام جوته» بالقاهرة الذي ينظمه المعهد في الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو، عرض مساء الثلاثاء، الفيلم الوثائقي «ع السلم» للمخرجة نسرين الزيات، وأعقب الفيلم نقاش مع مخرجته، أداره الناقد الفني طارق الشناوي.

وأشار الشناوي في بداية النقاش إلى سعادته بالقضايا التي ناقشها الفيلم ولا سيما قضية الحجاب واضطرار البطلة إلى ارتداء الحجاب عند ذهابها إلى بلدها في سوهاج، بينما لا ترتديه في القاهرة، كما تناول الفيلم علاقات جميلة بين المخرجة ووالدتها، وبين الحفيدة الصغيرة التي ظهرت ضمن أحداث الفيلم.

ومن جانبها، أشارت نسرين الزيات إلى أن الفيلم هو نتاج مجهود ثماني سنوات من العمل المستمر الذي أسفر عن 120 ساعة تصوير، وهو ما دفعها إلى تعلم المونتاج مؤكدة أن الفيلم ليس عن الحجاب لكنه عبارة عن رحلة تبحث فيها عن نفسها، حاولت من خلالها الحصول على إجابات عن مجموعة أسئلة عن العادات والتقاليد، كان من بينها لماذا اضطر إلى ارتداء الحجاب عند الذهاب إلى طما؟ وحصلت من خلال الفيلم على إجابة هذا السؤال، وهو أنها لا ترغب في الإساءة إلى والدها بعد رحيله.

مؤكدة أن وجود والدتها بصورة مكثفة داخل الفيلم يرجع إلى رغبتها في توثيق العديد من المواقف التي لم تستطع توثيقها مع والدها، وهو الأمر الذي ندمت عليه بعد رحيله.

وأعلن معهد جوته بالقاهرة جدول العروض الذي يضم 15 فيلما تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة، بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والمصرية والعروض الخاصة، وتشمل العروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تتنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي أو العام الماضي.

يستقبل معهد جوته يوميا عن طريق التسجيل أعدادا محدودة من الجمهور مراعاة للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام متاحة على منصة المعهد مجانا من هنا.

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