متحف أميركي يشتري سيارة كانت تملكها الأميرة ديانا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 04:02 مساء
الأميرة ديانا في لندن، نوفمبر 1995 (أ ف ب)

بيعت سيارة من طراز «فورد إيسكورت» كانت عائدة للأميرة ديانا، الثلاثاء، في مزاد بريطاني لحساب متحف في أميركا الجنوبية بنحو 73 ألف دولار.

وكانت الأميرة ديانا حصلت على هذه السيارة الرمادية كهدية خطوبة من الأمير تشارلز في مايو 1981، قبل شهرين من زواجهما في يوليو، وفق «فرانس برس».

وعلى سقف السيارة رسم لضفدع فضي، في نسخة من شعار أهدي للأميرة من شقيقتها سارة واحتفظت به ديانا عند بيعها السيارة.

وتوقفت الأميرة ديانا عن استخدام هذه السيارة بعيد إنجابها الأمير وليام سنة 1982، واشتراها منها هاوٍ لجمع التحف في مقابل ستة آلاف جنيه إسترليني.

ومنذ مطلع القرن الحالي، أصبحت هذه السيارة مملوكة لشخص من محبي العائلة الملكية لم يكن يقودها سوى فيما ندر ولم يكشف يوما عن قصتها لأصدقائه.

وبيعت السيارة التي لا تزال تحمل رقم التسجيل عينه واللون الأصلي، مع عداد للمسافة المقطوعة فيها عند 83 ألف ميل (133 ألف كيلومتر)، الثلاثاء، خلال مزاد لدار «ريمان دانسي» في كولشستر شرق إنجلترا. ووصل سعرها إلى 52640 جنيها إسترلينيا (حوالى 73 ألف دولار)، بما يشمل الضرائب والعمولات. وكانت القيمة التقديرية للسيارة تراوح بين 30 ألف جنيه إسترليني و40 ألفا.

وأوضح لويس رابيت من الدار المنظمة للمزاد أن الشاري هو متحف أميركي جنوبي لم يكشف هويته، مشيرا إلى أن السيارة ستنقل إلى الموقع الفائز.

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