بالفيديو: محمد الحلو يغني «يا مصراوية» من ألحان حنين علي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 01:00 مساء
محمد الحلو في كواليس تسجيل «يا مصراوية» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشرت صباح، الثلاثاء، الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على «يوتيوب» فيديو مصورا لأغنية الفنان الكبير محمد الحلو تحمل عنوان «يا مصراوية» وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو. أغنية «يا مصراوية» من كلمات شارل المصري، وألحان الملحنة السعودية حنين علي.

أغنية «يا مصراوية» ليست التجربة الوطنية الأولى للملحنة حنين علي، حيث قدمت في ذكرى ثورة يونيو العام الماضي أغنية «بكرة جاي ليا» من غناء فاطمة عيد والتي حققت نجاحا كبيرا، كما تعاونت مع كبار المطربين، من خلال العديد من الأدعية الدينية الناجحة، مثل دعاء «طرقت بابك» للفنان علي الحجار، ودعاء «يا رب يا رحمن» للفنان هاني شاكر، والذي تم طرحه في شهر رمضان الماضي محققا نجاحا كبيرا.

من جانبها، أعربت حنين عن سعادتها بالتعاون مع فنان قدير بحجم محمد الحلو، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على تقديم مجموعة من الألحان لشعراء كبار ينتمون إلى زمن الفن الجميل، لتمثل تلك الأغنيات عودة لهم بعد غياب.

محمد الحلو وحنين علي في كواليس تسجيل «يا مصراوية» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
عقوبات قاسية من لجنة المسابقات تجاه مدربين ولاعبين بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن إجراءات لضمان الحصول على منحة الزوجة والأولاد
ليبيا
«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
عثمان: «استشارية الملتقى» تتفق بالإجماع على شروط الترشح للرئاسة.. والانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند