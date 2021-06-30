بالفيديو: محمد الحلو يغني «يا مصراوية» من ألحان حنين علي

محمد الحلو في كواليس تسجيل «يا مصراوية» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشرت صباح، الثلاثاء، الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على «يوتيوب» فيديو مصورا لأغنية الفنان الكبير محمد الحلو تحمل عنوان «يا مصراوية» وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو. أغنية «يا مصراوية» من كلمات شارل المصري، وألحان الملحنة السعودية حنين علي.

أغنية «يا مصراوية» ليست التجربة الوطنية الأولى للملحنة حنين علي، حيث قدمت في ذكرى ثورة يونيو العام الماضي أغنية «بكرة جاي ليا» من غناء فاطمة عيد والتي حققت نجاحا كبيرا، كما تعاونت مع كبار المطربين، من خلال العديد من الأدعية الدينية الناجحة، مثل دعاء «طرقت بابك» للفنان علي الحجار، ودعاء «يا رب يا رحمن» للفنان هاني شاكر، والذي تم طرحه في شهر رمضان الماضي محققا نجاحا كبيرا.

من جانبها، أعربت حنين عن سعادتها بالتعاون مع فنان قدير بحجم محمد الحلو، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على تقديم مجموعة من الألحان لشعراء كبار ينتمون إلى زمن الفن الجميل، لتمثل تلك الأغنيات عودة لهم بعد غياب.

محمد الحلو وحنين علي في كواليس تسجيل «يا مصراوية» (خاص لـ بوابة الوسط)