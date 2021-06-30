المغربية لبنى السراج تفوز بجائزة «أورنج» للكتاب في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 10:40 صباحا
شعار «أورنج» (أ ف ب)

فازت المغربية لبنى السَراج، الثلاثاء، بجائزة «أورنج» للكتاب في أفريقيا عن روايتها بالفرنسية «شريطة أن يكون بمزاج جيد» التي تتناول العنف الأسري.

وكانت هذه الرواية، وهي الأولى للمحررة والكاتبة الصحفية، صدرت في المغرب في مارس 2020، عن دار «لا كروازيه»، ثم في فرنسا بعد سنة عن دار«أو ديابل فوفير»، وفق «فرانس برس».

ولاحظت لجنة التحكيم، في بيان، أن «المؤلفة تتناول بثقة وإحساس موضوعا لا يزال مطروحا يا للأسف هو العنف المنزلي، وهي تعالجه بعيدا من أي مانوية».

وشددت اللجنة كذلك على أن «هذا الكتاب يدعونا للسفر إلى الماضي عبر شخصيتين وعصرين وزوجين، لفهم الحاضر بشكل أفضل. وتتحدى لبنى السراج مجتمعها، وبالتالي كل البلدان التي لا تزال فيها المرأة تعاني في جسدها».

وتنافست على جائزة «أورنج» التي تُمنح للمرة الثالثة 74 رواية صادرة عن 44 دار نشر من 16 دولة.

واختيرت العناوين الأولى من قبل لجان القراءة في خمس دول (الكاميرون، ساحل العاج، غينيا، مالي وتونس). ثم انتخب الفائز من قبل لجنة التحكيم برئاسة الكاتبة والشاعرة الإيفوارية فيرونيك تادجو، الحائزة على جائزة أفريقيا السوداء الأدبية الكبرى في العام 2005.

وكانت لجان قراءة في خمس دول، هي: الكاميرون وساحل العاج وغينيا ومالي وتونس، أجرت الاختيار الأولي، ثم تولت اختيار الفائز لجنة تحكيم برئاسة الكاتبة والشاعرة فيرونيك تادجو من ساحل العاج الحائزة جائزة أفريقيا السوداء الأدبية الكبرى في العام 2005.

وتبلغ قيمة جائزة «أورنج» عشرة آلاف يورو، وهي مدعومة من مؤسسة «أورنج» المنبثقة من مجموعة الاتصالات الفرنسية الشهيرة، ومن المركز الثقافي الفرنسي.

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