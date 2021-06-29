شريف الحطيبي يطرح «التاجر» في معرض الكتاب

الإعلامي المصري شريف الحطيبي (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الإعلامي شريف الحطيبي لطرح أول رواية له بعنوان «التاجر» أو (The Merchant) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، وذلك بعد طرحها في السوق المصرية والعربية منذ أوائل مايو الماضي.

وصدرت الرواية باللغة الإنجليزية عن «دار السعيد» للنشر والتوزيع، وتم طرحها عبر عدد من المنصات الرقمية أيضا، وهي قصة خيالية مستوحاة من قصة صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ، التاجر الذي امتلك أسطولا بحريا مكونا من ألف سفينة وربح ثروات هائلة من الذهب يواجه ملوك الجريمة والدهاء في محاولتهم للإيقاع به والاستيلاء على أسطوله.

وأعرب الحطيبي عن سعادته بأن تكون مشاركته الأولى في المعرض الأهم والأكبر للكتاب في الشرق الأوسط من خلال روايته الأولى والتي يعمل عليها منذ ما يقرب من 11 عاما؛ حيث قام بتحضيرها وتجميع المعلومات اللازمة لكتابتها في ما يقرب من خمس سنوات، واستمر في كتابتها خلال ست سنوات.

وأوضح شريف السبب في طول فترة تحضيره للرواية إلى انشغاله كمذيع علي قناة «CBC سفرة»، إذ قدم برنامجه «ساندوتش وحاجة ساقعة» ومن قبل كمحرر ومراسل ومذيع اخبار باللغة الإنجليزية بالتليفزيون المصري، وأشار إلى أنه سعادته بوجوده مع «دار السعيد» التي اهتمت بوجود رواية بالإنجليزية بين مطبوعاتها والتي تعرضها خلال الأيام المقبلة بمعرض الكتاب.

وقال المذيع المصري إلى أن رواية «التاجر» بدأت تظهر ملامحها معه منذ المدرسة تقريبا، لكن ظل لفترة طويلة يجمع الأفكار، لأنه وجدها قابلة لإدخال العديد من الأفكار في رواية واحدة، خصوصا بعد ما شاهد فيلما وثائقيا عن صاحب أكبر أسطول بحري في التاريخ، وهو «جين ها»، مضيفا: «استوحيت من القصة الخاصة به الكثير، وأن يكون الشخصية الرئيسية في أحداث روايتي، ودمجت معه كل الأفكار الأخرى مثل سندريلا وأحدب نوتردام وغيرها من القصص الخيالية الممتعة، وكتبت في نهاية الكتاب أسماء كل هذه القصص التي استوحيت منها بالطبع، بالإضافة إلى الموسيقى والمباني والعديد من الأمور التي تحكي ملايين القصص والحكايات».

غلاف رواية «التاجر» للإعلامي المصري شريف الحطيبي (خاص لـ بوابة الوسط)