المصري فادي السيد يشارك في المسلسل البريطاني «Gangs of London»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 02:30 مساء
الممثل المصري فادي السيد (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ الممثل المصري - البريطاني فادي السيد تصوير مشاهده بالموسم الثاني من مسلسل «Gangs of London»، حيث يشارك في بطولة هذا الموسم من المسلسل، بعدما حقق الموسم الأول نجاحا ملفتا للأنظار ولاقى ردود فعل إيجابية واسعة من متابعيه عبر أنحاء العالم.

ويدور المسلسل عن التشتت والتمزق الذي تعرضت له لندن إثر الصراعات الدموية بين عصاباتها ومجرميها عقب اغتيال رئيس أقوى عائلة إجرامية في المدينة. المسلسل من إبداع جاريث إيفانز صاحب سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة «The Raid»، وبطولة الإنجليزيين راي بانثاكي وجو كول، بينما يشارك فادي في بطولة الموسم الثاني.

فادي السيد ممثل مصري - بريطاني، ظهر في أول بطولة له عبر فيلم «My Brother the Devil»، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان «لندن السينمائي». لفت إليه أنظار صناعة السينما الدولية، ليشارك بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الدولية، أهمها مسلسلات «Penny Dreadful» للنجمة إيفا جرين، و«Class» المشتق من أحداث مسلسل المغامرات الشهير «Doctor Who»، ومسلسل «River» للممثل السويدي المعروف ستيلان سكارسغارد.

وشارك في فيلم «A Private War» من بطولة روزاموند بايك، بالإضافة إلى الفيلم الدنماركي «Daniel» مع المخرج نيلز أردين أوبلف. كما شارك أخيرا في مسلسلي «Baghdad Central» و«Little Birds». ويستعد أيضا لعدة مشاريع سينمائية، أبرزها فيلميْ «Faith» و«LondonBoys».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دولة الاحتلال الإسرائيلي تدشن في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية بالخليج
عربى
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
إسبانيا تفلت وفرنسا تسقط في ليلة هز عرش الكرة الأوروبية
رياضة عالمية
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
عقوبات قاسية من لجنة المسابقات تجاه مدربين ولاعبين بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين من الدوري الممتاز
رياضة محلية
«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
الرئاسي يدعو الدبيبة للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع الأحد القادم
ليبيا
الصين تشغل ثاني أكبر سد كهرمائي في العالم
اقتصاد
واشنطن تطالب حلفاءها باستعادة مواطنيهم ممن قاتلوا مع تنظيم «داعش»
دولى
عثمان: «استشارية الملتقى» تتفق بالإجماع على شروط الترشح للرئاسة.. والانتخابات ...
ليبيا
الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الظهور الأول لـ«لاندروفر ديفندر» بثلاثة صفوف مقاعد