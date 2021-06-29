المصري فادي السيد يشارك في المسلسل البريطاني «Gangs of London»

الممثل المصري فادي السيد (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ الممثل المصري - البريطاني فادي السيد تصوير مشاهده بالموسم الثاني من مسلسل «Gangs of London»، حيث يشارك في بطولة هذا الموسم من المسلسل، بعدما حقق الموسم الأول نجاحا ملفتا للأنظار ولاقى ردود فعل إيجابية واسعة من متابعيه عبر أنحاء العالم.

ويدور المسلسل عن التشتت والتمزق الذي تعرضت له لندن إثر الصراعات الدموية بين عصاباتها ومجرميها عقب اغتيال رئيس أقوى عائلة إجرامية في المدينة. المسلسل من إبداع جاريث إيفانز صاحب سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة «The Raid»، وبطولة الإنجليزيين راي بانثاكي وجو كول، بينما يشارك فادي في بطولة الموسم الثاني.

فادي السيد ممثل مصري - بريطاني، ظهر في أول بطولة له عبر فيلم «My Brother the Devil»، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان «لندن السينمائي». لفت إليه أنظار صناعة السينما الدولية، ليشارك بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الدولية، أهمها مسلسلات «Penny Dreadful» للنجمة إيفا جرين، و«Class» المشتق من أحداث مسلسل المغامرات الشهير «Doctor Who»، ومسلسل «River» للممثل السويدي المعروف ستيلان سكارسغارد.

وشارك في فيلم «A Private War» من بطولة روزاموند بايك، بالإضافة إلى الفيلم الدنماركي «Daniel» مع المخرج نيلز أردين أوبلف. كما شارك أخيرا في مسلسلي «Baghdad Central» و«Little Birds». ويستعد أيضا لعدة مشاريع سينمائية، أبرزها فيلميْ «Faith» و«LondonBoys».