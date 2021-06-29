أعمال فان غوخ تضيء جدران وأرضية مركز تجاري في دبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 12:00 مساء
زوار يشاهدون عرضا رقميا عبر الأضواء لأعمال الرسام الهولندي فان غوخ في دبي، 28 يونيو 2021 (أ ف ب)

يستعد أحد أكبر المراكز التجارية في العالم ومقره دبي لأن يحوِّل جزءًا منه إلى معرض للفنون الرقمية الشاملة، عبر عرض بعض من روائع الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ وآخرين عبر الأضواء على أرضية وجدران طابق سفلي مظلم.

ويُفتتح المعرض في مركز «دبي مول» التجاري في وسط الإمارة الخليجية الثرية في الأول من يوليو ويستمر حتى منتصف العام 2022، على أن يعرض أعمالًا لفنانين من أمثال سان بول أسيلوم وسان ريمي، وفق «فرانس برس».

ويمتد الموقع على مساحة تزيد على 2700 متر مربع في «دبي مول»، بحسب الجهة المنظمة، وهي شركة «كالتشرسبيسز» الفرنسية، وسيعرض أعمالًا من خلال 130 جهاز عرض و58 مكبر صوت و3000 صورة متحركة رقمية عالية الدقة.

وقالت مديرة المعرض المسمى «إنفينيتي دي لوميير»، كاثرين أوريول، «مهمتنا هي جعل الفن في متناول الجميع حتى نكون قادرين على مشاركة هذه الطريقة الجديدة لاكتشاف الفن مع أكبر عدد ممكن من الناس».

وافتتحت الشركة التي تقف وراء هذا المشروع العديد من مراكز الفن الرقمي في فرنسا وكوريا الجنوبية، وتستعد لإطلاق مركز في نيويورك في العام 2022.

وبحسب أوريول، فقد تم اختيار دبي على أساس أنها «محطة» دولية تجمع بين ملايين الزوار الأجانب والمغتربين الذين يمثلون 90 بالمئة من سكان الإمارة.

وتشتهر دبي بناطحات السحاب والمشاريع العقارية والترفيهية العملاقة، لكنها تتمتع أيضًا بالاقتصاد الأكثر تنوعًا في منطقة الخليج المعتمدة على النفط، وتحولت على مر السنوات إلى مركز مالي وتجاري وسياحي إقليمي وعالمي.

وتعرض قطاع السياحة الذي اجتذب نحو 16 مليون زائر قبل عام من تفشي فيروس «كورونا»، لضربة شديدة، مما دفع الإمارة إلى فتح أبوابها أمام السياح في يوليو العام الماضي وسط حملة تطعيم مكثفة.

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