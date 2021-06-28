عبر صور شعرية تمزج بين الواقع والخيال.. «سأترككِ عذراء» ديوان شعري لـ هبة عادل

في باكورة إنتاجاتها الأدبية، صدر حديثًا للشاعرة والكاتبة الصحفية المصرية هبة عادل، مدير تحرير مجلة «الكواكب»، عن دار «الدار للنشر والتوزيع»، ديوان شعر «سأترككِ عذراء»، المقرر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة بين 30 يونيو و15 يوليو.

الديوان يضم 11 قصيدة باللغة العربية الفصحى، تدور موضوعاتها بشكل رئيسي حول مشاعر «القهر، الحرمان، الألم»، وكيف أنها أعداء الحياة والروح أيضًا، وأساس الصراع النفسي الذي يؤرق البشرية منذ عرفت طريقها إلى الوجود.. وذلك من خلال صور شعرية وقصصية تمزج بين الخيال والواقع، وتذهب إلى عوالم أسطورية ساحرة إلى حد بعيد.

وعن ديوانها الأول قالت هبة: هذه التجربة عشتُ سطورَها، أو عاشتني في تعبير أدق، قبل سنوات من خروجها الآن بين أياديكم، مرجعة سبب تأخرها في تفعيل تلك الخطوة منذ سنوات إلى: «رحلتي في عالم الصحافة، تلك الرحلة التي أرجأتْ تحقيقَ الحلمِ منذ زمنٍ طويل، غير نادمةٍ عليه، إذ أنني أؤمنُ تمامًا بالقدرِ وبالاختياراتِ الإلهيةِ لكل ما نصنعه في الحياة أو تصنعه فينا».

وأضافت هبة: «لا أصنفُ كتابي كديوانِ شعرٍ ولا هو قصائد نثر أو قصص قصيرة»، مشيرة إلى أن بعض قصائدها «على لسانِ امرأةٍ وأخرى على لسانِ رجلٍ، وغيرها بلسانِ الإنسانِ المطلق في كل زمانٍ ومكانٍ».

وتتخذ عادل من الحب عمادًا لكتابها، مؤكدة أنه الفكرةُ الأساسيةُ التي يقوم عليها هذا الكتاب. «فالحبُ قدَرٌ، والشعرُ قدَرٌ، وومضةُ الفكرِ قدَرٌ، أن تصبحَ عاشقًا هو قدَرٌ وأن تصبحَ شاعرًا فهو أيضًا قدرٌ»، حسب قولها.

جدير بالذكر أن لوحة الغلاف للفنانة التشكيلية، شيماء محمود، الحاصلة على عدد كبير من جوائز الفن التشكيلي، آخرها جائزة التصوير فى مسابقة «الفنانات التشكيليات تحت سن 35» تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية.

الشاعرة والكاتبة الصحفية هبة عادل (خاص لـ بوابة الوسط)