فيلم «إف 9: ذي فاست ساغا» ينتزع الصدارة

صورة التقطت للمثل فين ديزل في كاليفورنيا في 26 يونيو 2021 (أ ف ب)

فور انطلاق عروضه، انتزع فيلم «إف 9: ذي فاست ساغا» صدارة شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في صالات السينما الأميركية الشمالية.

وفي الوقت ذاته، واصل فيلم الرعب «إيه كوايت بلايس بارت 2» أداءه الجيد، وفق «فرانس برس».

ويشكل فيلم المطاردات المتصدر، الجزء العاشر من سلسلة أفلام «فاست آند فيوريوس»، ويجمع مجددًا بين الممثل فين ديزل الذي يؤدي دور عاشق للسيارات الرياضية والسرعة، والممثلة ميشيل رودريغيز التي تتولى دور زوجته.

وحقق فيلم الحركة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه إيرادات قدرها 70 مليون دولار في صالات الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والأحد، وفقًا للأرقام الموقتة التي أصدرتها شركة «إكزيبيتور ريلايشنز» المتخصصة.

وتعتبر هذه الإيرادات الأكبر لفيلم في عطلة الأسبوع الأولى بعد طرحه في الصالات منذ بداية جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، على ما أفادت وسيلتا الإعلام المتخصصتان «ديدلاين» و«فرايتي».

وتقدّم «إف 9: ذي فاست ساغا» تاليًا بأشواط فيلم الرعب «إيه كوايت بلايس بارت 2» للمخرج جون كراسينسكي، الذي يواصل زخمه، إذا حقق إيرادات بقيمة 6.2 مليون دولار على المستوى الأسبوعي، مما رفع مداخيله التراكمية إلى أكثر من 136 مليونًا في خمسة أسابيع.

أما الفيلم الكوميدي «هيتمانز وايف باديغارد» الذي يشكّل هو الآخر تتمة لسلسلة سينمائية، فحل في المرتبة الثالثة مع 4.9 مليون دولار رغم الانتقادات الحادة التي قوبل بها، مما رفع إيراداته المجمعة إلى 26 مليونًا في أسبوعين.

وتلاه بفارق بسيط فيلم الأطفال «بيتر رابيت 2: ذي راناواي»، إذ حلّ رابعًا بأقل بقليل من 4.9 مليون دولار، وبات إجمالي ما حققه في ثلاثة أسابيع من العروض نحو 29 مليون دولار.

وحقق فيلم «كرويلا» الذي تتولى إيما ستون دور البطولة فيه 3.7 مليون دولار هذا الأسبوع، مما رفع إيراداته الإجمالية إلى 71 مليون دولار في خمسة أسابيع، فنال المركز الخامس في الترتيب.

أما بقية المراكز العشرة الأولى، فتوزعت على النحو الآتي:

6- «ذي كنجورينغ: ذي ديفل مايد مي دويت»: 2.9 مليون دولار هذا الأسبوع، و59 مليون دولار في أربعة أسابيع من العروض.

7- «إن ذي هايتس»: 2.2 مليون دولار، و 24 مليون دولار في ثلاثة أسابيع

8- «سبيريت أنتايمد»: مليون دولار، و 16 مليونًا في أربعة أسابيع.

9- «مايتي أورفانز»: 591 ألف دولار و 2.3 مليون دولار في ثلاثة أسابيع.

10- «نوبادي»: 560 ألف دولار، و 27 مليون دولار في 14 أسبوعًا.