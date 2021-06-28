المغربية إحسان الركراكي تطرح «دابا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 01:07 مساء
المطربة المغربية إحسان الركراكي (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدرت الفنانة المغربية إحسان الركراكي الملقبة بـ«لؤلؤة الطرب»، أغنية جديدة شبابية تحت عنوان «دابا» على طريقة الفيديو كليب.

«دابا» من كلمات وألحان محمد نصري، أما التوزيع فهو لروني، ومن إخراج محمد زاكي وإنتاج إحسان الركراكي، وإشراف عام لمدير أعمالها بدر الدين أخلوف الذي نوهت بمجهوداته التي قام بها قبل وبعد طرح الأغنية.

اختارت إحسان الركراكي هذا النوع من الأغاني للتقرب من الشباب أكثر، كما اختارت عنوان «دابا» لتصل بسرعة للمستمع ولإثارة الانتباه، وفقًا لبيان.

الأغنية في مجمل كلماتها تحفيزية، حيث تعالج قصة شابة مكافحة اعتمدت على نفسها لتصل لتحقيق طموحها وتأسيس مشروعها الخاص بعد معاناة وصبر طويل.

«دابا» هي انطلاقة صيفية للفنانة إحسان الركراكي، ويُتنبأ لها بنجاح مهم داخل الوسط الفني، خصوصًا بعد تشجيع ودعم كبيرين من الفنان زهير بهاوي الذي شجعها بنشر خبر إصدارها الأغنية وكشف بعض كواليس تسجيلها داخل الاستوديو، وتمنى لها التوفيق والنجاح.

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