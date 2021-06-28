العازف «بيل وايمان» يغلق مطعمه اللندني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 11:55 صباحا
امرأة تلتقط صورة خلال زيارتها معرضاً عن فرقة رولينغ ستونز في ملعب فيلودروم في مدينة مرسيليا الفرنسية في 9 يونيو 2021 (أ ف ب)

اضطر عازف الغيتار السابق في فرقة «رولينغ ستونز» البريطانية «بيل وايمان»، إلى إغلاق مطعمه في لندن، بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلن الفنان نفسه.

وأوضح «وايمان»، 84 عاما، في بيان، أن الأزمة الصحية دفعته إلى أن يقفل نهائيا مطعمه «ستيكي فينغرز»، القائم منذ 32 عاما في كنسينغتون (غرب لندن)، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «أفكاري مع جميع المتضررين من الجائحة، ولديّ أيضا خبر محزن أعلنه، وهو أن مطعمي العزيز ستيكي فينغرز أغلق للمرة الأخيرة بسبب الوباء».

وكان «بيل وايمان» عازف الغيتار في «رولينغ ستونز» بين العامين 1962 و1993 قبل أن يؤلف فرقته الخاصة «بيل وايمانز ريدم كينغز»، ويخصص المزيد من الوقت لمحورَي شغفه الآخر، التصوير الفوتوغرافي والفن.

ودرج «ستيكي فينغرز» الذي سمي تيمنا بعنوان ألبوم الـ«ستونز» صدر العام 1971 على تقديم المأكولات الأميركية كالبرغر وأجنحة الدجاج، وكان مزينا بتذكارات الفرقة الشهيرة.

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