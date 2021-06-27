عرض البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت للبيع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 02:50 مساء
منشأة تظهر البرنامج الذي شكّل أساس تطوير شبكة الإنترنت، لدى دار «سوذبيز» في نيويورك، 24 يونيو 2021 (أ ف ب)

تقيم دار «سوذبيز» في نيويورك مزادًا على البرنامج التأسيسي لشبكة الإنترنت بشكلها الحالي، على هيئة مادة مخصصة لهواة الجمع بتكنولوجيا «إن إف تي» للتوثيق الرقمي.

وفي 1989، وضع تيم برنرز-لي، وهو فيزيائي أصبح خبير معلوماتية، تصورًا لنظام تشارك معلومات من شأنه السماح للعلماء بالاطلاع على بيانات، أينما كانوا حول العالم، وفق «فرانس برس».

وأطلق على هذه الشبكة الجديدة اسم «وورلد وايد ويب» (الشبكة العنكبوتية العالمية)، حين كان موظفًا في مركز الحسابات التابع لما بات يعرف بـ«المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية» قرب جنيف.

وفي 1990 و1991، كتب البرنامج الذي أدى إلى إنشاء أول متصفح للإنترنت وأرسى الأسس العملية للإنترنت بشكله الحالي.

كما اخترع في تلك الفترة مفهومي «يو آر إل» (عناوين الإنترنت) و«إتش تي تي بي» (الذي يتيح إيجاد موقع إلكتروني) و«إتش تي إم إل» (اللغة المعلوماتية لتطوير صفحات إلكترونية).

وفي ظل تصميم على جعل هذه الشبكة مساحة مفتوحة، لم يستحصل تيم برنرز-لي على أي براءة اختراع لبرنامجه وأتاحه مجانًا للجميع، ما أسهم في انتشاره.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على الاختراع، سيحصل برنرز-لي على جزء من الثروات الطائلة التي درها اختراعه، من خلال بيع الملفات الأصلية التي استعان بها لتطوير برنامج الإنترنت. لكنه يعتزم دفع كامل ريع المزاد لأعمال خيرية.

ولم تعطِ «سوذبيز» أي تقديرات للقيمة المتوقعة للمزاد الذي يشمل نسخة متحركة لخطوط الترميز البالغ عددها نحو عشرة آلاف ورسالة من المؤلف.

ويستمر المزاد الذي انطلق أخيرًا حتى الأربعاء.

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