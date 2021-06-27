بدء عرض الدراما الاجتماعية «2020» على «MBC مصر» الإثنين

بوستر مسلسل «2020» (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ، الإثنين، عرض مسلسل الدراما الاجتماعية «2020» على «MBC مصر» الذي يتضمن قصص الثأر والعدالة والحب وغيرها التي تجمع بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

تجسد نادين شخصية ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، تقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل الإجرامي المدبر لتلك العصابة! هذا ما تكشف عنه الستار خفايا الدراما الاجتماعية «2020» للكاتبين بلال شحادات ونادين جابر، ومن توقيع المخرج فيليب أسمر.

مسلسل «2020» من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، رنده كعدي وفؤاد شرف الدين وآخرين، كما يطل النجم رامي عياش كضيف على العمل من خلال شخصية بارزة، تغير مجرى الأحداث.