وزارة الثقافة تحتفي بالفاخري في «حوار مع مبدع»

جمعة الفاخري (يسار) في برنامج حوار مع أديب (فيسبوك/ صفحة وزارة الثقافة الليبية)

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، السبت، بقاعة بلد الطيوب برنامجا ثقافيا تحت عنوان «حوار مع مبدع»، استضافت فيه الأديب، جمعة الفاخري، بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وتولت إدارة الفعالية سولاف عمار، رئيس قسم المهرجانات والاحتفالات بالوزارة، والتي رحبت بالفاخري والحضور من المثقفين، ثم افتتح البرنامج بآيات من الذكر الحكيم تبعه النشيد الوطني الليبي.

وقدم عرض مرئي للسيرة الذاتية للأديب جمعة الفاخري، تلته كلمة اللجنة التحضيرية قدمها رئيس اللجنة، الأديب الناقد الأكاديمي الدكتور أحمد الهادي رشراش، وكلمة وزارة الثقافة قدمها عبد الحميد تكليا، والذي قال فيها إن «عبارة حوار مع مبدع قليلة على شخصية قدمت الكثير للثقافة والمثقفين».

وبدأ الحوار مع الفاخري بإدارة رشراش وفي بداية الحوار قدمت شهادات مشاركة لمجموعة من المثقفين من الأديب منصور بوشناف والشاعر عمر عبد الدائم والدكتورة كريمة بشيوة والشاعر عبد القادر العرابي والدكتورة هدى العبيدي والناقد والكاتب يونس الفنادي والدكتورة مفيدة جبران والدكتورة كريمة بشيوة، إلى جانب مشاركة مسجلة من المنطقة الشرقية لكل من الشاعر عصام الفرجاني والممثل القدير علي أحمد سالم والممثل والإعلامي جمال النويصيري.

بعدها منحت الكلمة للأديب جمعة الفاخري الذي شكر وزارة الثقافة على الاستضافة والتكريم، ثم شنف مسامع الحاضرين ببعض من نصوصه الشعرية.

وفي الختام، كرمت الوزارة الأديب جمعة الفاخري، وبعد استراحة استقبلته وزيرة الثقافة، مبروكة عثمان توغي، لتكرمه في حضور عدد من الأدباء والمثقفين.

منصور بوشناف ضمن حضور حوار مع أديب (فيسبوك/ صفحة وزارة الثقافة الليبية)

جانب من حضور برنامج حوار مع أديب (فيسبوك/ صفحة وزارة الثقافة الليبية)