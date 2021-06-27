وزارة الثقافة تحتفي بالفاخري في «حوار مع مبدع»

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، السبت، بقاعة بلد الطيوب برنامجا ثقافيا تحت عنوان «حوار مع مبدع»، استضافت فيه الأديب، جمعة الفاخري، بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».
وتولت إدارة الفعالية سولاف عمار، رئيس قسم المهرجانات والاحتفالات بالوزارة، والتي رحبت بالفاخري والحضور من المثقفين، ثم افتتح البرنامج بآيات من الذكر الحكيم تبعه النشيد الوطني الليبي.
وقدم عرض مرئي للسيرة الذاتية للأديب جمعة الفاخري، تلته كلمة اللجنة التحضيرية قدمها رئيس اللجنة، الأديب الناقد الأكاديمي الدكتور أحمد الهادي رشراش، وكلمة وزارة الثقافة قدمها عبد الحميد تكليا، والذي قال فيها إن «عبارة حوار مع مبدع قليلة على شخصية قدمت الكثير للثقافة والمثقفين».
وبدأ الحوار مع الفاخري بإدارة رشراش وفي بداية الحوار قدمت شهادات مشاركة لمجموعة من المثقفين من الأديب منصور بوشناف والشاعر عمر عبد الدائم والدكتورة كريمة بشيوة والشاعر عبد القادر العرابي والدكتورة هدى العبيدي والناقد والكاتب يونس الفنادي والدكتورة مفيدة جبران والدكتورة كريمة بشيوة، إلى جانب مشاركة مسجلة من المنطقة الشرقية لكل من الشاعر عصام الفرجاني والممثل القدير علي أحمد سالم والممثل والإعلامي جمال النويصيري.
بعدها منحت الكلمة للأديب جمعة الفاخري الذي شكر وزارة الثقافة على الاستضافة والتكريم، ثم شنف مسامع الحاضرين ببعض من نصوصه الشعرية.
وفي الختام، كرمت الوزارة الأديب جمعة الفاخري، وبعد استراحة استقبلته وزيرة الثقافة، مبروكة عثمان توغي، لتكرمه في حضور عدد من الأدباء والمثقفين.