اليونان: الجائحة تعرقل تعليم أبناء اللاجئين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 04:14 مساء
مخيم المهاجرين في ريتسونا اليونانية في 15 يونيو 2021 (أ ف ب)

فاقمت جائحة كوفيد-19 صعوبات الوصول إلى التعليم، لدى أطفال طالبي اللجوء، في مخيم ريتسونا للاجئين في اليونان.

وتوضح بيبي باباديمتريو المكلفة شؤون التعليم في مخيم ريتسونا «حتى قبل الجائحة، كان طالبو اللجوء يواجهون مشكلات كبرى في الدخول إلى المدارس»، وفق «فرانس برس».

غير أن فيروس كورونا جعل الحصول على التعليم «أكثر صعوبة» على أبناء المهاجرين، بحسب الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليونان ستيلا نانو.

مخيم ريتسونا 
في مخيم ريتسونا على بعد حوالى 70 كيلومترا من أثينا، وحدهم ربع الأطفال دخلوا المدرسة لفترة لا تتعدى شهرا واحدا منذ الجائحة في مارس 2020. لكنّ مزده (15 عاما) وأمير (17 عاما) لا يخفيان سعادتهما لكونهما من بين 200 طفل حالفهم الحظ لارتياد المدرسة اليونانية.

وترغب الأفغانية مزده بأن تصبح «طبيبة لمساعدة الناس»، وهي «سعيدة بالفرصة التي أتيحت» لها بارتياد المدرسة لشهر وتأمل «رؤية الأصدقاء مجددا في سبتمبر». وعند مدخل مسكن جاهز في المخيم، يكمل مواطنها أمير فروضه المدرسية على طاولة صغيرة قرب سريره.

تعلم الفتى في جزيرة ساموس اليونانية، حيث كان يعيش قبل الانتقال إلى مخيم ريتسونا، اللغة اليونانية من خلال ترجمة الكلمات على هاتفه المحمول، على ما يقول بفخر.

ولم تكن مسألة التعلم واردة خلال أشهر طويلة قضاها في ساموس التي وصلها مع عائلته في صيف 2019. وهو يروي «لم تكن هناك سوى منظمة غير حكومية واحدة تعطينا حصص تعليم للغة الإنجليزية وأخرى لليونانية بواقع مرة أسبوعيا».

ويعيش حوالى 21900 طفل في سن الدراسة من أبناء المهاجرين في مخيمات في مختلف أنحاء البر اليوناني الرئيسي، و2050 في مراكز الاستقبال في جزر بحر إيجه، وفق المفوضية الأممية للاجئين.

وقبل الجائحة، كان «3% فقط من أبناء طالبي اللجوء الذين يعيشون في الجزر مسجلين في المدارس»، بحسب ستيلا نانو. من ناحيتها، تؤكد وزارة التربية اليونانية أن أكثر من نصف الأطفال المهاجرين في سن التحصيل الدراسي مسجلون في مؤسسة تعليمية.

كما وُضعت في تصرف هؤلاء خلال الجائحة منصات للتعليم الإلكتروني من بُعد، وفق الوزارة. لكن نقص التجهيزات في مخيمات المهاجرين، والصعوبات التقنية المرتبطة خصوصا بضعف شبكة الإنترنت اللاسلكي، منعت أبناء المهاجرين طالبي اللجوء من متابعة الحصص التعليمية، بحسب مفوضية اللاجئين.

اللاجئين 
مُنعت أكثرية كبيرة من اللاجئين في المخيمات من التعليم حتى مطلع هذا العام على الأقل، ما يشكل «انتهاكا لحق الطفل في التعلم»، وفق تقرير حديث أصدره ديوان أمانة المظالم.

ويوضح التقرير أن 14,2% فقط من الأطفال المسجلين تمكنوا من متابعة حصصهم، بسبب «اختلالات في عمل النظام» و«النقص في الأساتذة للاجئين أو الحافلات لنقل التلامذة إلى المدرسة».

كما أن سكانا محليين لا يزالون يرفضون فكرة أن يتشارك أبناؤهم مقاعد الدراسة عينها مع أبناء المهاجرين.

ففي جزيرة ليسبوس، تظاهر أهالي تلامذة في فبراير الفائت وأغلقوا مدرسة ليوم كامل للمطالبة بأن يحصل تعليم الأطفال مباشرة في المخيمات. وردا على سؤال لـ«وكالة فرانس برس»، تقر وزيرة الدولة لشؤون التربية زيتا ماكري بأن إمكانات نفاذ اللاجئين إلى التعليم باتت تشكل تحديا حقيقيا.

أما على صعيد النقل المدرسي فتحمّل ماكري المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية، مبدية أملها في أن تجد هذه الجهات «حلا سريعا جدا» للمشكلة. وفي ريتسونا، توضح بيبي باباديمتريو أن «استدراجات عروض كثيرة لاستخدام حافلات نقل أطلقت لكن بعد فوات الأوان ولم تؤتِ بثمارها».

ومنذ وصولها إلى الحكم قبل عامين، وضعت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة سياسة متشددة على صعيد الهجرة، مع إغلاق الحدود وتقليص الأموال المخصصة لدمج اللاجئين.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي أخيرا أمام البرلمان الأوروبي، إن اليونان كدولة في الخط الأمامي لاستقبال المهاجرين «لا يجب أن تشارك في دمج اللاجئين»، مجددا الدعوة إلى «تشارك العبء» الناجم عن موجات الهجرة.

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