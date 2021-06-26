«البوابة»: وزيرة الثقافة الليبية في القاهرة للمشاركة في معرض الكتاب

مبروكة توغي عثمان (الإنترنت)

ذكر موقع «البوابة» المصري، أن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، مبروكة توغي عثمان، ستزور القاهرة على رأس وفد رسمي من أجل المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق 30 يونيو.

وجاء في الخبر: «يتوجه وفد ليبي رفيع المستوى إلى القاهرة، غدا الأحد، على رأسه وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية د. مبروكة توغي عثمان، للمشاركة في معرض الكتاب وتعزيز التعاون الثقافي والمعرفي الثنائي بين مصر وليبيا».

وتشارك ليبيا بجناحين في أعمال الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حسب الموقع المصري، الذي قال، إن وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، ستلتقي نظيرتها الليبية، «في إطار العلاقات المشتركة بين ليبيا ومصر، وستكون فرصة لتبادل وجهات النظر للتعاون الثقافي على مختلف الأصعدة بين البلدين الشقيقين».

وحسب ما نشرت «البوابة»، عقد اجتماع بهذا الشأن بين السفير محمد عبدالعالي مصباح، القائم بالأعمال، ووفد وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وتم وضع الترتيبات اللازمة.