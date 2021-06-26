«أوسكار» تكرم داني غلوفر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 10:22 صباحا
الممثل الأميركي داني غلوفر في لوس أنجليس في 19 مايو 2021 (أ ف ب)

ستكر أكاديمية الأوسكار ممثلَين أميركيين أسودين بارزين، هما داني غلوفر وصمويل ال. جاكسون، بإضافة إلى النجمة النروجية ليف أولمان.

ويتسلم داني غلوفر، الذي برز من خلال فيلمي «ذي كلور بوربل» لستيفن سبيلبرغ ثم مع ميل غيبسون في سلسة أفلام «ليثل ويبون» جائزة جين هيرشولت الإنسانية خلال احتفال «غافرنر أوورد» الذي يقام في 15 يناير 2022، وفق «فرانس برس».

وهذه الجائزة هي جائزة أوسكار تمنحها الأكاديمية خارج احتفالها المعهود لتوزيع الجوائز، وتكرّم من خلالها فرداً «شرّف عمله الإنساني صناعة السينما».

وقال رئيس أكاديمية الأوسكار ديفيد روبين في بيان إن «داني غلوفر ينشط منذ عقود من أجل العدالة وحقوق الإنسان». واضاف «هذا يعكس التزامه العمل على الإقرار بهذه الإنسانية التي نتشاركها، سواء على الشاشة أو خارجها».

أما صمويل ال. جاكسون وليف أولمان والممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة إيلين ماي فيتلسمون جائزة أوسكار فخرية في يناير.

الأيقونة الثقافية
وصف ديفيد روبن بـ«الأيقونة الثقافية» العالمية الممثل صمويل ال. جاكسون الذي لمع نجمه في أفلام سبايك لي «دو ذي رايت ثينغ» وكوينتن تارانتينو «بالب فيكشن» و«جاكي براون» و«دجانغو إنتشيند»، وأصبح أيضاً شخصية متكررة في الكثير من أفلام «مارفل» من خلال مع دور نيك فيوري، الرئيس الأعور والغاضب لـ«شيلد». وشارك جاكسون في أكثر من 100 فيلم روائي طويل، منها سلسلة «ستار وورز» التي يؤدي فيها دور فارس الجيداي مايس ويندو.

واكتسبت الممثلة المسرحية النروجية ليف أولمان (82 عاما) شهرةً عالمية بفضل دورها في فيلم «بيرسونا» للمخرج إنغمار بيرغمان عام 1967 ، ثم أدت دور البطولة في أفلام عدة أخرى للمخرج السويدي الذي أنجبت منه ابنة. كذلك انتقلت إلى الإخراج في موازاة استمرارها في التمثيل على المسرح.

أما الأميركية إيلين ماي البالغة 89 عاماً، فكتبت وأخرجت فيلمها الأول «إيه نيو ليف» عام 1971، إضافة إلى «ميكي أند نيكي» و «إيشتار»، لكنها عُرفت خصوصاً من خلال كتابتها سيناريو «هيفن كان ويت» (1978) و«برايمري كولورز» (1998) اللذين استحقت عنهما ترشيحين لجوائز الأوسكار. وكتبت كذلك سيناريو «توتسي».

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