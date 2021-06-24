إصابة هاريسون فورد في كتفه خلال التصوير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 12:00 مساء
الممثل هاريسون فورد في هوليوود، 13 فبراير 2020 (أ ف ب)

تعرض الممثل هاريسون فورد (78 عاما) لإصابة في كتفه خلال مشهد حركة في الجزء المقبل من مغامرات «إنديانا جونز»، وسيضطر تاليا إلى أن يتوقف موقتا عن المشاركة في تصوير الفيلم، بحسب ما أعلنته شركة «ديزني»، الأربعاء.

وأوضح ناطق باسم «ديزني»، في بيان تلقته «وكالة فرانس برس»، أن فورد أصيب في كتفه «خلال التدريب على مشهد قتالي». وأوضح أن العمل الإنتاجي سيستمر في موازاة تقويم العلاج المناسب، وسيعاد النظر في برنامج التصوير إذا اقتضى الأمر في الأسابيع المقبلة.

ولم تورد «ديزني» أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث أو مدى خطورة إصابة الممثل.

وكان العمل الإنتاجي للفيلم الخامس والأخير من سلسلة مغامرات عالم الآثار المقدام إنديانا جونز الذي يؤدي فورد دوره انطلق الشهر الماضي في بريطانيا بإشراف المخرج جيمس مانغولد. ومن المقرر عرض الفيلم في صيف سنة 2022.

وسبق لهاريسون فورد أن أصيب العام 2014 في لندن خلال تصوير فيلم «ذي فورس أوايكنز»، إذ تعرضت ساقه لكسور عندما ارتطم بها وسحقها الباب الهيدروليكي لمركبة «ميلينيوم فالكون» الفضائية الخاصة بشخصية هان سولو التي أداها في سلسلة «ستار وورز».

وطرأ أكثر من تأخير على إنتاج الجزء الخامس من «إنديانا جونز» الذي أعلنه العام 2016، وفي ديسمبر 2020 أكدت «ديزني» التي تتبع «لوكاس فيلم» لها، أن هاريسون فورد سيتولى مجددا الدور الرئيسي في الفيلم.

واعتمر هاريسون فورد قبعة عالم الآثار للمرة الأولى العام 1981 في «رايدرز أوف ذي لوست آرك» تحت إدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ.

وحقق الفيلم نجاحا عالميا، وتبعه جزءان آخران نالا نجاحا مماثلا هما «إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم» العام 1984 و«إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد» العام 1989، مع الراحل شون كونري في دور والد عالم الآثار.

أما رابع أفلام السلسلة فكان «إنديانا جونز أند ذي كينغدوم أوف ذا كريستل» الذي عرف نجاحا ماليا، لكنه قوبل ببرود من قبل النقاد وقسم من المعجبين القدامى، فعرض العام 2008 وتولى بطولته أيضا هاريسون فورد.

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