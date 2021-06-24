انطلاق مهرجان «أسوان السينمائي لأفلام المرأة» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 10:50 صباحا
بوستر الدورة الجديدة لمهرجان «أسوان لأفلام المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق، مساء الخميس، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان «أسوان السينمائي لأفلام المرأة»، والتي تحمل اسم «دورة النيل» بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل وسط إجراءات احترازية كبيرة، وتقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التلفزيوني على الهواء مباشرة لقناة نايل سينما.

يتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة، بمنحها جائزة «نوت» للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما تكرم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

وقررت إدارة مهرجان «أسوان» إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان «أسوان لأفلام المرأة» بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة «أكت».

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