كريس وير يفوز بجائزة مهرجان «أنغوليم» للقصص المصورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 03:30 مساء
رسام الشرائط المصورة الأميركي كريس وير خلال مهرجان «ساندانس» 2018 (أ ف ب)

فاز الرسام الأميركي كريس وير، الأربعاء، بالجائزة الكبرى لمدينة أنغوليم لسنة 2021 التي مُنحت رغم إلغاء الأنشطة العامة التي يحضرها جمهور عادة في مهرجان المدينة الدولي الشهير للقصص المصورة.

وتوج فوز كريس وير (53 عاما) بهذه الجائزة كامل المسيرة المهنية لمؤلف «جيمي كوريغان» و«راستي براون» والتي تميز فيها بأسلوب في هذا الفن يمكن التعرف عليه فورا، وكان يعتبر سيد الشرائط المصورة بلا منازع في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأعلن فوز وير الذي يخلف الفرنسي إيمانويل غيبير في بيان من دون إقامة احتفال لتوزيع الجوائز.

ولكريس وير الذي كان قد وصل إلى نهائيات مهرجان «أنغوليم» في السنوات الثلاث الأخيرة، سجل حافل بالأعمال، ويعرفه هواة الشرائط المصورة لاهتمامه بأدق تفاصيل الحياة العادية، يتعامل معها برسوم بسيطة ودقيقة، وبزوايا ناعمة وألوان ثابتة.

ويعتزم مهرجان «أنغوليم» العودة إلى صيغته المألوفة في دورته التاسعة والأربعين التي تقام من 27 إلى 30 يناير 2022.

وارتفع حجم مبيعات الشرائط المصورة في فرنسا بنسبة 46 في المئة في عشر سنوات، وبلغ حجمها 591 مليون يورو العام 2020، وفق المركز الوطني للكتاب، ويعود ذلك إلى الإقبال على القصص المصورة اليابانية (المانغا).

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