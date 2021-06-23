بالصور: تعرف إلى القائمة الكاملة لجوائز مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أقيم، مساء الثلاثاء، حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة»، في دورته الـ22، والذي حضره اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، اللواء مجدي العناني، السكرتير العام للمحافظة، النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، نواب البرلمان أحمد عثمان وسامي سليم وآمال رزق الله، نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة، رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

بدأ الحفل بتقديم أغنية «أكيد راجعين»، غناء المطربة أسما الأزرق، كلمات أحمد راؤول، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، استعراضات مصطفى حجاج، الحفل من إخراج الفنان هشام عطوة.

وأعلنت بعد ذلك جوائز المهرجان التي جاءت كالتالي:

في مسابقة أفلام الطلبة، نال جائزة أفضل فيلم تسجيلي فيلم «20 جنيه في الشهر» للمخرج حسن أبودومة، جائزة أفضل فيلم روائي في المسابقة لفيلم «فرصة أخيرة» للمخرج عمر صدقي، كما حصل أيضا علي جائزة الدكتور سمير فرج وقيمتها خمسة آلاف جنيه مصري، والتي تقدم باسم المخرج الراحل سمير سيف. وتنويه خاص لفيلم «أفضل البقاء في صمت» للمخرجة دينا الزنيني، وفيلم «أن تصل متأخرا» للمخرجة ضحي حمدي، وفيلم «برابري» للمخرج عمرو خالد.

أما جوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، فلقد فاز بها، فيلم «زكريات» للمخرج باستيان ديبو، فيلم «تبقي واحدا» للمخرج سابستيان درينجر»، فيلم «الفتيات المزعجات» للمخرج ديفيد أوريلانا، فيلم «when the persimmons grew» للمخرج هلال بايداروف.

وفي جائزة مسابقة الرسوم المتحركة، فاز فيلم «carrousel» بالمركز الأول، بينما حصل فيلم «push this button» على المركز الثاني، أما فيلم «souvenir» فحصد المركز الثالث.

وفي جائزة الأفلام الروائية القصيرة، حصد فيلم «alsit» على المركز الأول، فيما حصل فيلم «maradonnas» على المركز الثاني، وتنويه خاص لفيلم «the lamp of god» وفيلم «aisha».

أما جائزة الأفلام التسجيلية القصيرة، فلقد حصل على جائزة أفضل فيلم «عمي تودور» للمخرج أولكا لوكوفانيكوفا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «كشك الجنة للصحف والمجلات» للمخرج جيوفانا رودريجو، وتنويه خاص لفيلم «نايا الغابة لها ألف عين» للمخرج سيباستيان مولدر.

وفي جائزة مسابقة الأفلام التسجيلة الطويلة، ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ«قفص السكر» للمخرجة زينه القهوجي، وتنويه خاص لفيلم «القصة الخامسة» للمخرج أحمد عبد، وتنويه خاص لفيلم «قفزة أخرى» للمخرج إيمانويل جيروسا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «خريطة أحلام أمريكا اللاتينية» للمخرج مارتين ويبر.

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)