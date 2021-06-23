بلاسيدو دومينغو بعد اتهامه بالتحرش يؤيد «انتقاد» الماضي

مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو في فرنسا، 5 يوليو 2019 (أ ف ب)

بعد نحو عامين من اتهامات التحرش الجنسي التي نفاها باستمرار، رأى نجم الأوبرا بلاسيدو دومينغو في مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس» أن المرء لا يستطيع «إعادة كتابة» ماضيه، لكن عليه «انتقاده حتى لو بقسوة».

وحضر دومينغو الذي لا يزال كثيرون يعتبرونه «ملك الأوبرا» إلى باريس للمرة الأولى منذ يناير 2019، لإحياء حفلة وحيدة، الإثنين، في صالة غافو، بعدما غنى خلال الأشهر الأخيرة في موسكو ومدريد وميونيخ، على أن تكون له حفلات مقبلة في إيطاليا وفيينا.

وفي تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء في أغسطس 2019، أكدت 20 امرأة أنهن تعرضن للتحرش من بلاسيدو دومينغو (80 عامًا)، بما يشمل الملامسة والتقبيل عنوة وتوجيه كلام غير لائق والتهديد بالإضرار بمسيرتهن في حال عدم التجاوب، منذ نهاية ثمانينات القرن العشرين في الولايات المتحدة.

ودفعت هذه الاتهامات المغني الإسباني إلى الاستقالة من إدارة أوبرا لوس أنجليس، مما أنهى عمليًّا مسيرته الفنية في أميركا الشمالية. وخلص تحقيق مستقل أجرته نقابة فناني الأوبرا الأميركيين إلى أن سلوك بلاسيدو دومينغو في الماضي كان «غير مناسب».

ولم يتعرض التينور الذي أصبح باريتون لأية ملاحقة قانونية، ورغم اعتذاره عن «الأذى» الذي لحق بالنساء اللواتي اتهمنه، قائلًا إنه يتحمل «المسؤولية الكاملة» عن أفعاله، إلا أنه استمر في نفي أي استغلال، وأعرب في بيان لاحق عن أسفه لكون طلبه السماح من هؤلاء النساء أعطى «انطباعًا خاطئًا».

صفة غير عادلة

ولاحظ دومينغو في حديثه لوكالة «فرانس برس» أنها «كانت أشهرًا صعبة حقًّا، لكنها مرت». وقال: «أنا سعيد لأنني عاودت التواصل مع الصحافة بطريقة صادقة جدًّا. أخطأت لكوني لم أفعل ذلك من قبل، لأن كل ذلك كان بمثابة محاكمة إعلامية».

ومع أن المقابلة حصلت وجهًا لوجه، أُرسلت إلى وكالة «فرانس برس» إجابات مكتوبة عن الأسئلة المتعلقة بقضايا التحرش، بناء على طلب الفريق الإعلامي للمغني.

وكرر دومينغو أن «صفة غير عادلة» أُلصقت به «لا تستند إلى أي أساس، وعلى الرغم من التصريحات» التي أدلى بها. غير أن المغني قال: «علينا اليوم أن ننظر إلى الماضي بعيون الحاضر، لأن من الصواب طرح الأسئلة سعيًا إلى شق الطريق لوعي جديد». لكنه أضاف: «لا نستطيع إعادة كتابة ماضينا.. بل علينا أن نفهمه في سياقه وننتقده، ولو بقسوة إذا لزم الأمر، إلا أن لا جدوى من تدميره».

وأكد دومينغو أنه لا يزال يتلقى عروض الغناء «في مسارح العالم كله، بما في ذلك الولايات المتحدة». وأضاف: «لكنني لست في وارد أن أتسبب بأية مشاكل للمسارح التي عملت فيها طوال حياتي».

في بلده الأصلي، حيث ألغت وزارة الثقافة قبل أكثر من عام حفلاته في مسرح «تياترو دي لا زارزويلا»، اختبر للتو «أقوى عاطفة» في حياته خلال حفلة موسيقية أحياها في مدريد، حيث وُلد العام 1941. وروى أن «وقوف الجمهور بأكمله وتصفيقه لمدة ثماني دقائق من دون توقف» لدى صعوده إلى خشبة المسرح أثار لديه «إحساسًا عاطفيًّا كبيرًا جدًّا». وتابع، قائلًا: «عندما بدأت بالغناء، اعتقدت أنني لن أكون قادرًا على ذلك بفعل تأثير الأحاسيس العاطفية» التي شعر بها.

الأوبرا أكثر شعبية

بعد عام من محاربته فيروس «كورونا» الذي أصيب به، عاد إلى «عمل أكثر كثافة».

ويحلم بالعودة للغناء في قصر غارنييه، خصوصًا بعد إسناد منصب المدير الموسيقي لأوبرا باريس إلى غوستافو دوداميل الذي عمل معه في لوس أنجليس، مؤكدًا أنه على اتصال بمدير الأوبرا ألكسندر نيف.

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وقال دومينغو إنه لا يعرف متى سيعتزل. وسجل المغني مجموعة من الأرقام القياسية تشمل توليه 151 دورًا، وتقديمه أكثر من أربعة آلاف عرض على المسرح وإصداره أكثر من مئة ألبوم وسواها. وأوضح المغني، وهو أيضًا قائد أوركسترا، أنه سيتوقف إذا لم يعد صوته يطيعه أو إذا أصبح الغناء «صعبًا جسديًّا» بالنسبة إليه.

وأبدى اقتناعه بأن الأوبرا «أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى»، بوجود عدد «ضخم» من المسارح الغنائية والأصوات المميزة، معتبرًا أنه «محظوظ» لكونه جزءًا من ثلاثة مغني التينور الكبار مع لوتشيانو بافاروتي وخوسيه كاريراس اللذين أسهم جزئيًّا في مكانتهم كنجمين أوبرا عالميين.

وبعدما أطلق العام 1996 مسابقة «أوبراليا» الدولية المرموقة للغناء الأوبرالي، يشعر دومينغو بالقلق إزاء آثار الجائحة على الشباب الذين يتعين عليهم البدء مجددًا من الصفر. ومع ذلك، أكد أنه «متفائل» بوفرة مغني الأوبرا، لكنه رأى أن «الجمهور هو الذي يقرر من سيكون بافاروتي وكاريراس ودومينغو الغد».