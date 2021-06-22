إيطاليا تستعيد كنزا أثريا بقيمة 13 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 05:15 مساء
أحد عناصرها يعاين عدداً من القطع الأثرية التي استعادتها إيطاليا من جامع تحف بلجيكي بعد تحقيق بدأ عام 2017 (أ ف ب)

نجحت إيطاليا في استعادة قطع أثرية مهمة، قيمتها التجارية تتعدى 13 مليون دولار أميركي، من هاوي جمع تحف بلجيكي، بينها منحوتات مزخرفة ومزهريات وجرار كانت صُدّرَت بشكل غير مشروع.

وأوضحت الوحدة المختصة بحماية التراث الثقافي في الشرطة الإيطالية، الإثنين، أن 782 قطعة أثرية من منطقة بوليا في جنوب إيطاليا وُجدت لدى المشتبه به، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة في بيان أن «من بين هذه القطع عددًا كبيرًا من مزهريات بوليا التي تحمل رسومًا حمراء، والجرار والسيراميك المطلي باللون الأسود (...) والمنحوتات المزخرفة من منطقة داونيا التاريخية (...) وهي قطع تعود إلى ما بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد (...) بقيمة 11 مليون يورو (13.1 مليون دولار)».

وداونيا منطقة تاريخية في بوليا، والمنحوتة الداونية التي أثارت شكوك المحققين الإيطاليين هي منحوتة حجرية مسطحة مزينة بالكامل برسوم تمثل مشاهد من الحياة اليومية. وكان مختبر لعلم للآثار في بوليا أبلغ العام 2017 عن وجود منحوتة داونية في كتيّب عن معرض، ينقصها في وسطها عنصر موجود في أحد متاحف المنطقة.

وشكل ذلك بداية تحقيق بالتعاون مع الإنتربول ويوروجست والسلطات القضائية السويسرية والبلجيكية أتاح التعرف على «جامع التحف البلجيكي الثري»، الذي كان يقتني «كنزًا أثريًّا» حقيقيًّا يضم مئات القطع «صدرت كلها بصورة غير مشروعة من إيطاليا»، على ما أوضح البيان. وأفضت إجراءات قانونية طويلة، لمصادرة هذه القطع، برفض كل طعون هاوي الجمع البلجيكي وإعادة القطع إلى إيطاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء محاكمة امرأة في فرنسا قتلت رجلا اغتصبها وهي طفلة
منوعات
البعثة الأممية تنعى الناشطة آمال بركة: بطلة المصالحة المحلية
ليبيا
اتفاق بين ليبيا ومصر على إنشاء مراكز بيانات والاستثمار المشترك في الكوابل ...
ليبيا
المدعي العسكري بالقيادة العامة يمنع سفر 6 مسؤولين بالحكومة الموقتة السابقة
ليبيا
عقيلة صالح: مجلس النواب لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء ...
ليبيا
مواطنون ينظمون وقفة تأييد لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت
ليبيا
الحداد يحضر مناورات «الأسد الأفريقي 2021» بالمغرب ويلتقي قائد «أفريكوم»
ليبيا
النمسا تتأهل إلى ثمن نهائي يورو «2020» لأول مرة في تاريخها
رياضة عالمية
«بيتكوين» تخسر 10% من قيمتها جراء حملة رسمية صينية على مواقع تعدين العملة ...
اقتصاد
«نوفا» الإيطالية: هذه أبرز نصوص البيان الختامي لـ«مؤتمر برلين 2»
ليبيا
«لجنة العشرة» العسكرية تقرر تأجيل فتح الطريق الساحلي
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: استمرار التطعيم بالجرعة الأولى ضد «كورونا» والثانية لم تبدأ ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة إزالة الصدأ المنتشر عن سيارتك