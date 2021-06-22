إيطاليا تستعيد كنزا أثريا بقيمة 13 مليون دولار

أحد عناصرها يعاين عدداً من القطع الأثرية التي استعادتها إيطاليا من جامع تحف بلجيكي بعد تحقيق بدأ عام 2017 (أ ف ب)

نجحت إيطاليا في استعادة قطع أثرية مهمة، قيمتها التجارية تتعدى 13 مليون دولار أميركي، من هاوي جمع تحف بلجيكي، بينها منحوتات مزخرفة ومزهريات وجرار كانت صُدّرَت بشكل غير مشروع.

وأوضحت الوحدة المختصة بحماية التراث الثقافي في الشرطة الإيطالية، الإثنين، أن 782 قطعة أثرية من منطقة بوليا في جنوب إيطاليا وُجدت لدى المشتبه به، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة في بيان أن «من بين هذه القطع عددًا كبيرًا من مزهريات بوليا التي تحمل رسومًا حمراء، والجرار والسيراميك المطلي باللون الأسود (...) والمنحوتات المزخرفة من منطقة داونيا التاريخية (...) وهي قطع تعود إلى ما بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد (...) بقيمة 11 مليون يورو (13.1 مليون دولار)».

وداونيا منطقة تاريخية في بوليا، والمنحوتة الداونية التي أثارت شكوك المحققين الإيطاليين هي منحوتة حجرية مسطحة مزينة بالكامل برسوم تمثل مشاهد من الحياة اليومية. وكان مختبر لعلم للآثار في بوليا أبلغ العام 2017 عن وجود منحوتة داونية في كتيّب عن معرض، ينقصها في وسطها عنصر موجود في أحد متاحف المنطقة.

وشكل ذلك بداية تحقيق بالتعاون مع الإنتربول ويوروجست والسلطات القضائية السويسرية والبلجيكية أتاح التعرف على «جامع التحف البلجيكي الثري»، الذي كان يقتني «كنزًا أثريًّا» حقيقيًّا يضم مئات القطع «صدرت كلها بصورة غير مشروعة من إيطاليا»، على ما أوضح البيان. وأفضت إجراءات قانونية طويلة، لمصادرة هذه القطع، برفض كل طعون هاوي الجمع البلجيكي وإعادة القطع إلى إيطاليا.