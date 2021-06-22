أحمد كمال يعلن إقامة ورشة تمثيل لأبناء الإسماعيلية

الفنان أحمد كمال لحظة تكريمه من «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أُقيم ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ 22 من مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة»، الإثنين، ندوة لتكريم الفنان أحمد كمال، أدارتها الناقدة ماجدة موريس.

قبل الندوة، تم عرض فيلم «ربيع شتوي»، من بطولة الفنان أحمد كمال وإخراج محمد كامل، وقال الأخير عن فيلمه: «كان من حظي أن عرض في أكثر من 250 مهرجانًا دوليًّا وحصل على 40 جائزة دولية، ولم يكن له أن يحقق هذا النجاح إلا من خلال أداء بطل العمل الفنان الكبير أحمد كمال، وهو موهبة كبيرة لم نكتشفها بعد، وفي كل مهرجان يتم عرض الفيلم يتم الإشادة به».

من جانبه، أعلن الفنان أحمد كمال إقامة ورشة تمثيل لتدريب أبناء محافظة الإسماعيلية بداية من الدورة المقبلة من المهرجان.

وقال كمال: «أعمل في السينما القصيرة منذ بداية الثمانينات، ولدي رصيد نح 40 سنة من العمل في السينما القصيرة، ما بين مشاريع تخرج معهد السينما والهواة وأعمال المركز القومي للسينما».

مشروع فني

وأضاف كمال: «حياتي كلها مشاريع فنية، أحيانًا تنجح وأحيانًا تفشل، وكلها تمت بدافع المتعة والشغف، وأجد متعة في السينما الروائية القصيرة ما لا أجده في السينما الروائية الطويلة، لأن السينما الطويلة لها حسابات خاصة على عكس السينما القصيرة، بها تجريب أكثر وحرية أكبر».

وتابع: «أمثل منذ المرحلة الابتدائية، وكان حظي جيدًا أن معلمي من فرقة الكشافة تبناني، وتعلمت أن أقول رأيي من الطفولة، وكل طفل كان يرتجل ويكتب لنفسه دورًا تمثيليًّا، وعندما دخلت الجامعة تعلمت في المسرح الجامعي الكثير من الأمور على أيدي العظام، الدكتور علي الراعي والدكتور فؤاد دوارة وغيرهما».

وأكمل: «كنا في الثقافة الجماهيرية، نقدم مسرحًا مميزًا وشاهدنا الكثير من العظماء مثل داود عبدالسيد ومحفوظ عبدالرحمن ويوسف شاهين وغيرهم، وكلهم كانوا يحبون المسرح، ويأتون إليه لاختيار وجوه جديدة».

وأشار إلى أنه يؤيد العمل مع المخرجات لأن لديهن إصرارًا ودأبًا وصبرًا أكثر من المخرجين الرجال، ولكن المخرجات موسوسات، وكثيرًا ما نعيد المشاهد حتى يطمئنَّ، وجميع المخرجين لديهم خبرة في إدارة الممثل وتوجيهه بشكل جيد.

وحول ورش تدريب الممثل قال: «لست أشهر وأفضل مدرب تمثيل وأنا ضد الكثير من المفردات التي تسود الوسط السينمائي مثل النجومية وغيرها، وهناك كثير من ورش التدريب التي أعرف أنها جيدة وليست الصورة بالقتامة التي يمكن أن نراها، وعندما أتواجد في موقع التصوير أنصاع لوجهة نظر المخرج تمامًا لأنه رب العمل، وهو أدرى بما يقدمه، حتى لو وقفت أمام ممثل كان طالبًا عندي في الورشة وسألني عن شيء أقول له أرجع للمخرج».

وواصل: لابد للممثل أن يكون على قدر كبير من الوعي والدراية والثقافة، وكلنا رأينا ماذا يصنع الجهل في البعض عندما ينال قدرًا من الشهرة.