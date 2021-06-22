النحات البديع عبدالله سعيد

الفنان عبدالله سعيد وبوح العرعار

النحات البديع عبد الله سعيد

أصاب القحط والجفاف جزيرة ثيرا (سانتورين حاليًا)، نصحت كاهنة دلفي (الثيرانيين) بالهجرة إلى ليبيا، وصلوا جزيرة (بلاتيا) العام 639 ق.م (جزيرة بمبا الحالية). لم يطب لهم المقام، فرجعوا ثم عادوا ثانية فرحبت بهم قبيلة (الجيلجيماي) وتزوجوا منهم، بعد ست سنوات دلوهم على مكان أفضل لإقامتهم، قالوا لهم «فوقه ثقب بالسماء» ولذا أمطاره غزيرة. تعمدت قبيلة (الجيلجيماي) أن تعبر بهم منطقة درنة الخصبة في الليل، حتى لا يطيب لهم المفام فيها! سمحت لهم قبيلة (الأسبوستاي) بتأسيس مدينة قورينا سنة 630 ق.م. إنها مدينة شحات الحالية، حيث الخضرة والغابات الوفيرة، وشجر العرعار. أسفل هذه الأشجار السامقة صنع الطفل عبد الله سعيد، ألعابه من الأخشاب. سريعًا ما انتبه إلى أنه تخرج في جامعة عمر المختار، كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة، وأن هوايته هي حياته، مستقبله. لم يعد الخشب مادة ألعابه، ولكنه أصبح مادة فنه، الذي برع فيه.

عبدالله سعيد النحات ابن مدينة شحات العريقة،فنان سيشار إليه طويلا بالبنان

منذ سنة 2011 بدأ مشواره الفني، ليصبح في وقت قصير نحاتًا يشار إليه بالبنان، شارك بفاعلية واقتدار في العديد من المعارض، بمختلف أنحاء ليبيا. سنة 2015 مثل ليبيا في اليوم العالمي للخشب الذي أُقيم في تركيا، بعد أن لملم وأحسن تعبئة منحوتاته التي كان قد عرضها في السنة نفسها في شحات، من خلال معرض سماه «بوح العرعر»، أما معرضه الثاني، فقد سماه «وصال»، وتوالت معارضه، في دار حسن الفقيه طرابلس العام 2018. والثاني قاعة أركنو للفنون بنغازي 2019.

النحات الفنان ابن مدينة شحات العريقة، عبدالله سعيد، بلغ من العمر الآن (30 عامًا) فصنع تحفًا من بقايا الأشجار الميتة، جعل منها فنًا متميزًا، يرمز الكثير منها إلى تراث وثقافة ليبيا، التي استوحي من طبيعتها أفكارًا لمعظم أعماله.

يكرر امتنانه للفنان «أحميدة الطويل» من مدينته «شحات» الذي وفر له الكثير من الأشياء كثيرة، والمعلومات في مجال النحت، وشجعه على مطالعة الكتب التي تختص بهذا الفن، من تكنيك، وتقنية، وسريعا ما وجد نفسه، ليصبح أستاذًا في النحت المعاصر، الذي يعتبره الأقرب إليه. في ليبيا، مثلما يقول، الاهتمام كبير بالفن التصويري، وكذلك النحت المجسم غير أنه مقتنع أن «العمل البسيط المبتكر، أفضل بكثير من أي عمل كبير ولكنه مقتبس».

قال عن عرضه الذي سماه «وصال»: «إنه مجموعة أعمال تحمل المعنى نفسه، استخدمت له الخام من خشب الصنوبر. والمنحوتات فيه ضخمة نوعًا ما، حيث لا يقل الطول عن 90سنتم ولا يزيد على مترين. وإن أردت أن أتحدث عن المعنى الذي وضعته بين سطور المعرض، فهو علاقتنا اللامتناهية بالله عز وجل، وأيضًا علاقة المرء مع الأهل، والأقرباء، والأصدقاء، وتواصلنا جميعًا، وارتباطنا بالمكان والمحيط».

وفي مجموعة «وصال» هناك انحناءات والتواءات تؤشر إلى المحن، والصعوبات، وهناك أيضًا الشكل الانسيابي، أما نوع الأشجار المستعملة في مجموعة «وصال» فهي «عرعر، وسرو، وصنوبر». تذكروا عبدالله سعيد، فهو فنان سوف يشار إليه طويلا وعالميا بالنحات البديع، اليكم بعض أعماله المبهرة العصية على تسميتها.

النحات المبدع عبدالله سعيد

عبدالله سعيد و"براده" السحري

النحات في مصنعه

النحات الفنان عبد الله سعيد

الفنان عبد الله سعيد ابن قورينا مدينة التاريخ