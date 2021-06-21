تعرف إلى برنامج «أفلام أسبوع جوته» بالقاهرة

مشهد من فيلم «عاش يا كابتن» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن معهد «جوته» بالقاهرة برنامج أفلام «أسبوع جوته» الذي ينظم في الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو، ويضم جدول العروض 15 فيلمًا تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة، بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والعروض الخاصة والعروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تتنوع بين «الروائية الطويلة» و«الوثائقية» و«التجريبية» التي تم عرضها في عديد المهرجانات الدولية سواء العام الحالي أو الماضي.

ويستقبل معهد «جوته» في القاهرة والإسكندرية، عن طريق التسجيل، أعدادًا محدودة من الجمهور؛ مراعاة للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة «جوته حسب الطلب» (Goethe on Demand) خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين في مصر.

يمكن التسجيل ومشاهدة الأفلام على «جوته حسب الطلب» من هنا مجانًا.

وفيما يلي عرض برنامج الأفلام بالتفصيل:

يعرض في الخامسة مساء الجمعة ٢٥ يونيو، فيلم «برلين ألكساندربلاتز» (ألمانيا، هولندا) إخراج: بورهان قرباني، وفي الثامنة مساءً، نقاش مع مخرج الفيلم بورهان قورباني عبر تطبيق «زووم».

أما السبت، 26 يونيو، فمخصص للأفلام الكلاسيكية المرممة، حيث يعرض في السادسة مساءً، فيلم «تماثيل الشمع» (ألمانيا) إخراج: باول ليني، وفي الثامنة مساءً، يعرض فيلم «مدينة تبحث عن قاتل» (ألمانيا) إخراج فريتس لانغ.

ويعرض، الأحد 27 يونيو، في السادسة مساءً، فيلم «البحر البنفسجي» (ألمانيا) إخراج: أمل الزقوط وخالد عبدالواحد، وفي السابعة مساءً، نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق «زووم».

وفي الثامنة مساءً، يعرض فيلم «أوندين» (ألمانيا، فرنسا) إخراج كريستيان بيتزولد، وفي التاسعة والنصف مساءً، نقاش مع صناع الفيلم عبر تطبيق «زووم».

أما الإثنين 28 يونيو، وفي السادسة مساءً، يعرض فيلم «كيرف بول – نحن نصنع الحقيقة» (ألمانيا) إخراج: يوهانس نابر، وفي الثامنة مساءً، فيلم «أوفسايد الخرطوم» (السودان، النرويج، الدنمارك، وفرنسا) إخراج مروة زين، ويعقبه نقاش مع المخرجة في التاسعة والنصف مساءً.

ويعرض في السادسة مساء الثلاثاء 29 يونيو، فيلم «منفى» (ألمانيا، بلجيكا) إخراج فيزار مورينا، وفي الثامنة مساءً، يعرض فيلم «ع السلم»، ويعقبه مناقشة مع مخرجته نسرين الزيات وتبث المناقشة «أونلاين».

أما الأربعاء، 30 يونيو، وفي السادسة مساءً، يعرض فيلم «أنت القضية» (ألمانيا) إخراج أليسون كون، ويعقب العرض مناقشة مع مخرجة الفيلم عبر تطبيق زووم.

وفي الثامنة مساءً، يعرض فيلم «قفص السكر» (سورية، لبنان، ومصر) إخراج: زينة القهوجي، يعقب العرض نقاش عبر «زووم» مع المخرجة.

وفي السادسة مساء الخميس، 1 يوليو، يعرض فيلم «عاش يا كابتن»، بحضور مخرجته مي زايد، ويتبعه نقاش معها في قاعة الفعاليات. وفي الثامنة يعاد عرض فيلم «منفى».

أما الجمعة، 2 يوليو، فيعرض في السادسة مساءً، فيلم «دروس خرائط» (مصر) إخراج: فيليب رزق، يعقب العرض مناقشة عبر «زووم» مع مخرج الفيلم. وفي الثامنة مساءً، يعرض فيلم «كليو» (ألمانيا) إخراج: إريك شميدت.

وأخيرًا، يعرض فيلم «الفتى المشاغب» (ألمانيا) إخراج أوسكار رولر، على منصة «جوته حسب الطلب» فقط.