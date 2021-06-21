المغربية الهولندية العروسي تحقق مليون مشاهدة بـ«كات آند ماوس»

الفنانة المغربية - الهولندية العروسي (Laroussi) (خاص لـ بوابة الوسط)

حققت الأغنية الجديدة «كات آند ماوس» للفنانة المغربية - الهولندية العروسي (Laroussi)، نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت نسب مشاهداتها على «يوتيوب» أكثر من مليون مشاهدة.

وأعربت النجمة المغربية عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للأغنية، مشيرة إلى أن «كات آند ماوس» تعتبر محطة جديدة في حياتها.

كات آند ماوس، من إنتاج «كينيث بيج PK»، ومن إخراج اللبناني عادل سرحان، أما من ناحية الموسيقى، فقد مزجت العروسي عناصر إرثها العربي مع موسيقى «البوب» والـ«آر آند بي».

وأوضحت الفنانة المغربية أن سر اختيارها هذه الموسيقى هو اشتياقها للاتصال مع جذورها العربية عمومًا والثقافة المغربية خصوصًا.

وبخصوص تأليف الأغنية، قالت Laroussi، «أنا و Pk، عملنا عن كثب على ابتكار نوع موسيقي جديد يمثل ثقافتي ووطني، ولخلق هذا التوازن، جربنا عديد الألحان المغربية والعربية، واستمعنا معًا لمشاهير الغناء مثل نعيمة سميح، عبدالهادي بلخياط، أم كلثوم، فيروز، وردة.. وهم الفنانون الذين ألهموني في بداياتي كمغنية».

العروسي وبعد مكوثها بلوس أنجليس لمدة خمس سنوات وتحقيق عديد النجاحات المهمة في مسيرتها الفنية قررت الانتقال للعيش في الإمارات، مشيرة إلى أن دبي استقبلتها بمنتهى الدفء، فتملكتها رغبة فورية بالبقاء فيها، قائلة: «هذا هو المكان الذي أنتمي إليه الآن».

العروسي، من أب مغربي وأم هولندية، وتعيش حاليًا في دبي، إضافة إلى كونها مغنية تعمل أيضًا كاتبة للأغاني، برزت موهبتها في سن الـ16 في بلدتها بهولندا. وتملك شعبية كبيرة لدى المجتمع الأوربي، كما فازت بعديد الجوائز.

انتقلت العروسي من أجل تطوير مسيرتها إلى لوس أنجليس، وعملت، مع المنتج الحائز تسع جوائز «غرامي»، فيليب لورانس، الذي أنتج (لبرونو مارس، سيلو غرين، أديل).

وفي العام 2018، احتلت أغنيتها «لوست»، المرتبة الرابعة في US Billboard Dance، والأغنية من إنتاج الفائز بجائزة غرامي برودي براون.

من جهة أخرى، تعمل العروسي أيضًا على إطلاق عملها الجديد Metamorphosis، التي تتطلع من خلاله إلى تكملة مشوارها بالعمل مع أشهر المنتجين، الفنانين وصناع الموسيقى في العالم العربي.