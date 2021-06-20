هل تريد رأسك على طبق؟

صورة التقطت في 23 مايو 2021 في «متحف الأوهام» في العاصمة الكرواتية زغرب، بدا فيها رأس فتاة على طبق بفضل خدعة بصرية (أ ف ب)

من باريس إلى نيويورك مرورا بكوالالمبو، يقدم متحف بالعاصمة الكرواتية زغرب خدمة «مدهشة» لزواره، إذ إن في استطاعة أي شخص تقديم رأسه على طبق، من دون إراقة قطرة دم أو التقاط صورة لنفسه يمشي على السقف.

ويقول روكو زيفكوفيتش (39 عاما) الذي كان العقل المدبر للمشروع، مع صديقه توميسلاف باموكوفيتش «إنه أمر مختلف، يتعلق بالدماغ لكنه أيضا أمر طريف»، وفق «فرانس برس».

افتتح الرجلان «متحف الأوهام» العام 2015 سعيا إلى إثراء فرص الأنشطة الثقافية في العاصمة الكرواتية مع تزايد إقبال السياح عليها، واستوحيا الفكرة من مسلسل «برين غيمز» الأميركي الشهير الذي يستكشف العلوم المعرفية. ويحفز المتحف أدمغة زواره، وفي الوقت نفسه يتيح لهم الاستمتاع بوقت مسلٍ من خلال العشرات من الخدع والأوهام البصرية والألغاز.

ويقول الطالب الفرنسي يوسف مزيان (22 عاما) الذي حضر لزيارة المتحف مع صديق في تصريح لـ«وكالة فرانس برس»، إن هذا المتحف ممتع جدا. ويضيف: «كل شيء مثير للاهتمام نوعا ما ويجعل الزائر يفكر قليلا أيضا، ويساعد في تمضية الوقت».

ويعتبر «الرأس على طبق» أحد الأنشطة الأكثر شعبية في المتحف إذ يمكن الزائر من أن يرى نفسه مقطوع الرأس. أما «غرفة الأرواح» ففيها ينمو الزوار وينكمشون على غرار أليس في بلاد العجائب. ويشرح روكو زيفكوفيتش، وهو خبير تسويق، أن «على الزوار أن بحققوا ويتسلوا ويتعلموا».

نجاح فوري

وفوجئ مبتكرا المتحف بالنجاح الفوري الذي حققه. ففي العام التالي للافتتاح، أي 2016، أصبح المتحف الأكثر استقطابا للزوار في زغرب إذ فاق عددهم المئة ألف. ودفع هذا النجاح صاحبَي المتحف إلى بيع تراخيص امتياز لفتح متاحف شبيهة به في فيينا وبلغراد وبرلين ونيويورك وباريس ودبي والقاهرة وكوالالمبور، وبالتالي انتشر المفهوم في أربع قارات.

ويروي روكو زيفكوفيتش قائلا: «لم نتوقف إطلاقا، ولدينا اليوم 30 متحفا في محتلف أنحاء العالم»، معلنا عن افتتاح متاحف مماثلة في ليون وميلانو وإشبيلية وبودابست وتل أبيب وفيلادلفيا. ولا يريد صاحبا الفكرة «متحفا تقليديا» يطلع الزوار على محتوياته بصمت بل يرغبان في أن يستمتع هؤلاء، ويشجعانهم على التقاط صور ذاتية لنشرها عبر الإنترنت، وهو جانب أساسي من استراتيجية عملهما.

ويرى روكو زيفكوفيتش أن أنشطة المتحف «يجب أن تحقق الترفيه والتثقيف، لكنها ينبغي كذلك أن تكون جذابة، بحيث يمكن للناس نشر صورها على الشبكات الاجتماعية».

ويستمتع تلاميذ المدارس أيضا بزيارة المتحف. تقول دورا لاكوفيتش البالغة تسع سنوات: «أحب المتحف كثيرا، وأكثر ما يستهويني فيه الجاذبية الأرضية». وتضيف: «هذا أكثر ما أحببته، فقد كنت على وشك السقوط وكان عليّ التسلق».