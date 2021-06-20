بيع «موناليزا هيكينغ» مقابل 2,9 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 10:37 صباحا
زوار يلتقطون صورا للوحة الموناليزا في متحف اللوفر في باريس في 7 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت دار «كريستيز» للمزادات بيع لوحة «موناليزا هيكينغ» الشهيرة، التي تعود إلى القرن السابع عشر، وادعى مالكها ريموند هيكينغ، خلال ستينات القرن العشرين أنها الرسمة الأصلية لليوناردو دا فينتشي، لقاء مبلغ 2,9 مليون يورو.

وتمكن أجنبي من هواة جمع الأعمال الفنية من انتزاع هذه النسخة ذات الجودة الممتازة، بعد منافسة بين 14 مزايدا، على ما ذكرت دار المزادات في باريس، وفق «فرانس برس»، السبت.

وبعد أسبوع من انطلاق المزاد على موقع «كريستيز» الإلكتروني، وصلت المزايدات إلى 2,4 مليون يورو من دون احتساب المصاريف، متجاوزة بأشواط التقديرات الأولية لسعر اللوحة البالغ ما بين 200 و300 ألف يورو.

وتصدرت هذه اللوحة الأخبار العالمية بعدما حصل عليها الجامع الشغوف بالفن ريموند هيكينغ من تاجر تحف في منطقة نيس (جنوب فرنسا).

وبقي ريموند هيكينغ يؤكد أصالة هذه اللوحة لمؤرخي الفنون ووسائل الإعلام حتى الستينات. وهو شكك في أصالة اللوحة المحفوظة في متحف اللوفر، وطلب من المتحف إثبات أن ليوناردو دا فينتشي هو الذي أنجزها.

وكان هيكينغ المهووس بفكرة امتلاكه اللوحة الحقيقية التي رسمها ليوناردو دا فينتشي، يعتقد أن اللوحة التي أعيدت إلى متحف اللوفر العام 1914 بعد ثلاث سنوات من سرقتها العام 1911 من جانب الإيطالي فينتشنزو بيروجا، ليست الموناليزا الحقيقية بل وضعت نسخة منها في مكانها. وبعد وفاة ريموند هيكينغ في العام 1977، بقيت اللوحة ضمن عائلته.

دخلت «الموناليزا» مجموعات فرانسوا الأول بعد فترة وجيزة من العام 1517. ثم أنجزت العديد من النسخ منذ بداية القرن السابع عشر، بما في ذلك النسخة التي حصل عليها ريموند هيكينغ.

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