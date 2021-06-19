مهرجان الإسماعيلية يعرض أفلام ورشة «فيا» للرسوم المتحركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 02:11 مساء
ندوة عن أفلام الرسوم المتحركة بمهرجان الإسماعيلية (خاص لـ بوابة الوسط)

عرض ضمن فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي بمصر مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة، نتاج ورشة الرسوم المتحركة لكلية فيا الدنمارك، وهي أفلام مشاريع تخرج إنتاج 2020-2019 عرض أول في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وعرض فيلم «حيوانات» إخراج تيوس انجار، وفيلم «إنقطاع» إخراج إينزكريستينا بالداكينو، وفيلم «تعديل» إخراج ميكيل باتيفيلد، و«عمق السمكه الصغيرة» إخراج اوجست نيكلاسين، وفيلم «لا تنساني» إخراج كاترينا لوندكويست، وفيلم «لا منتمي» إخراج كيم اليكسندر ستراندلي، وفيلم «شيرجار» إخراج كورا ماكينا، وفيلم «الحالة الاصطناعية» إخراج ويليان بانج، وفيلم «أوراسكا» إخراج ميرا سوفيا هيلد، وفيلم «حينما كان القمر أحدب» إخراج اريكا جراس سترادا، وفيلم «٢٠ ألف فدان من الصنوبر» إخراج جينيفر أليس رايت.

وعقب عرض الأفلام أقيم حديث حولها تحدثت خلاله الدكتورة رشيدة الشافعي، رئيس الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، والتي أشادت بالأفلام وتحدثت عن اختلاف أفكارها والتكنيك المقدم من خلالها، وتمنت أن تقوم مصر بإنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام.

ومن جانبه تحدث إبراهيم سعيد، مدير مدرسة الرسوم المتحركة بجيزويت القاهرة، عن الأفلام، أنها مجموعة من الأفلام القصيرة قليلة التكلفة، وأنتجت بطرق بديلة غير المتعارف عليها من إنتاج الشركات التجارية لصناعة الرسوم المتحركة وأفلام طلابية التي تم إنتاجها 2091-2020، وأضاف أن أهم ميزة في هذه الأفلام هو استخدام عالٍ في تقنية التحريك.

يذكر أن كلية فيا الدنمارك هى أكاديمية متخصصة فى دراسة وتعليم الرسوم المتحركة فى شمال الدنمارك، بدعم من الاتحاد الأوروبى والحكومة الدنماركية ولدى المؤسسة مهرجان سنوى ومؤسسة للإنتاج وأسست الأكاديمية العام 2011.

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