قدم أول أدواره في «جعلوني مجرما».. وفاة الفنان المصري سيد مصطفى

الممثل الراحل سيد مصطفى (يسار) مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية (أرشيفية: الإنترنت)

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الممثل المصري سيد مصطفى، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة زميله، عبر صفحته على «فيسبوك» مع صورة الراحل، وعلق عليها، قائلا: «الدوام لله.. سيد مصطفى».

وكان الفنان سيد مصطفى، كشف في 2019 عن أزمة مرت به، إذ أكد أنه متوقف عن العمل منذ أحداث ثورة 2011 في مصر، مشيرا إلى أنه يعد من أقدم الممثلين، وفق «روسيا اليوم».

وعلق الراحل، خلال تصريحات تلفزيونية وقتها، قائلا: «أنا بقالي 56 سنة بمثل منذ أن كنت في الخامسة من عمري في فيلم (جعلوني مجرما)». وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن أن مصطفى غير مقيد بالنقابة، وليس على قوتها، وبالتالى ليس له أي حقوق أو التزامات تلزم النقابة تجاهه.

وسيد مصطفى له أكثر من 500 عمل من مسلسلات وأفلام وسهرات، إلا أنه لم يأخذ أي دور بطولي وجميع أعماله ثانوية. وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في مسلسل «فرصة تانية» بالموسم الرمضاني قبل الماضي 2020.

ولد الفنان الراحل في أكتوبر العام 1955، وشارك في بداية مشواره الفني في أدوار صغيرة، وقدم العديد من الأعمال، أبرزها مسلسلات: «راجل وست ستات»، «الباطنية»، «محمود المصري»، و«إمام الدعاة».