«كان» يختار «سبايك لي» نجما لملصق المهرجان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 11:38 صباحا
سبايك لي (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن المنظمون، الخميس، وضع صورة المخرج الأميركي، سبايك لي، رئيس لجنة التحكيم على الملصق الخاص بمهرجان «كان» السينمائي.

ويصور ملصق المهرجان المخرج صاحب «النظرة الفضولية» و«الشخصية» و«الرقيقة» و«الماكرة»، بملامح الشخصية، التي أداها في فيلمه الطويل الأول «شيز غاتا هافيت» (1986).

ويظهر في الملصق سبايك لي (بشخصية مارس بلاكمون أحد عشاق بطلة الفيلم الثلاثة)، محاطا بشجرتي نخيل، ما يوحي بأجواء مدينة كان وجادة الكروازيت الشهيرة.

وأشار المنظمون في بيان إلى أنهم اختاروا هذا الملصق «لأن التوق هائل للعودة إلى أجواء كان: شاطىء البحر وأشجار النخيل والشاشة السوداء» التي ستُعرض عليها الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

وكان فيلم «شيز غاتا هافيت» الذي قُدم خلال فعاليات «أسبوعَي المخرجين» قد فاز بجائزة الشباب في فئة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان كان سنة 1986.

ويُنتظر إعلان المهرجان الذي يقام بين 6 و71 يوليو، عن الفيلم الذي سيُعرض خلال «العرض الأخير» بعد عرض الأفلام المشاركة في المسابقة، إضافة إلى أسماء الأعضاء في اللجنة التي يترأسها سبايك لي.

وكان سبايك لي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان سنة 2018 بفضل فيلمه «بلاك لانسمان» عن شرطي أسود يخترق صفوف حركة «كو كلوكس كلان». وشكّل ذلك عودة سبايك لي إلى المهرجان بعد غياب 27 عاما، كما نال المخرج عن هذا الفيلم أول جائزة أوسكار خلال مسيرته.

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