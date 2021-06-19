أفريقيا نجمة أفلام «ديزني» المقبلة

شركة «ديزني» تنتج أفلام رسوم متحركة قصيرة عن أفريقيا (أ ف ب)

وقعت «ديزني» عقود شراكة مع عشرات الفنانين من أفريقيا، لإنتاج سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة بعنوان «كيزازي موتو: جينيريشن فاير».

وستوافر هذه الأعمال عالميا على منصة «ديزني بلاس» للبث التدفقي في نهاية 2022، على ما أعلنت الشركة الخميس، خلال الدورة الستين لمهرجان أنيسي في فرنسا.

وقال نائب رئيس «ديزني» لشؤون الأعمال التحريكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أوريون روس، في مؤتمر مسجّل سلفاً إن كلا من أفلام هذه السلسلة يجيب في عشر دقائق «بطريقة مختلفة تماما عن سؤال واحد: كيف سيبدو مستقبل أفريقيا من وجهة نظر أفريقية»، حسب «فرانس برس».

وأضاف أن فنانين من زيمبابوي وأوغندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر «سيعبرون عن رؤيتهم الخاصة» في شأن مستقبل القارة.

ثقافة أفريقيا

وتستلهم الأفلام «تاريخ القارة الغني وثقافاتها المتنوعة»، ويمتزج في كل منها «الخيال والتكنولوجيا المستقبلية والكائنات الفضائية والآلهة والوحوش والحركة»، وهي تتوجه إلى جمهور «من كل الأعمار».

وسيكون استديو «تريغرفيش» من جنوب أفريقيا المنتج الرئيسي، فيما سيكون المنتج التنفيذي بيتر رامسي («سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس»).

وجاء الإعلان عن المشروع خلال مهرجان أنيسي، الملتقى المهم لأفلام الرسوم المتحركة، في وقت تركز الدورة الحالية التي تختتم السبت على أفريقيا «ذات الإمكانات الهائلة»، على قول أوريون روس.

وكانت «ديزني» أعلنت في ديسمبر الماضي أنها أقامت شراكة «مع شركة الترفيه الأفريقية كوغالي لإنشاء مسلسل خيال علمي جديد يعرض على ديزني بلاس سنة 2022». وأطلق على هذا المسلسل عنوان «إيواجو« (اي «المستقبل» في اليوروبا، إحدى لغات غرب أفريقيا) و«تجري أحداثه في نسخة مستقبلية من لاغوس (نيجيريا)».

كذلك تعرض قناتا «ديزني جونيور» و«ديزني بلاس» سنة 2023 مسلسلا للأطفال بعنوان «كِيا آند ذي كيموجي هيروز» من إنتاج شركة «إي وان» الكندية، أبطاله شخصيات ابتكرها الجنوب أفريقيان كيلي ديلون ومارك دي. ويروي المسلسل قصة البطلة الخارقة كِيا البالغة سبع سنوات والمولعة بالرقص وفنون القتال.