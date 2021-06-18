بعد تكريم «الإسماعيلية السينمائي».. صفية العمري: لا بد أن نتعايش مع الفكر الجديد بثقافته

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يكرم صفية العمري (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد عرض فيلم «كان لك معايا» للنجمة المصرية صفية العمري والنجم محمود قابيل وللمخرجة روجينا بسالي، والذي عرض ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، نظمت إدارة المهرجان ندوة تكريم خاصة بها أدارها الناقد الفني الكبير طارق الشناوي.

وعنها قال الشناوي: «إطلالة صفية العمري في مهرجان الإسماعيلية يزيد المهرجان عمقا وثقافة، كان هناك منطق في تكريمها؛ لأنها من العناوين الرئيسية فى السينما المصرية، فمشوارها السينمائي كبير».

وأوضح الشناوي أن فن أداء الممثل اصعب الفنون، لكن دور صفية العمرى فى فيلم كان لك معايا أثبت أنها بنت الزمن تتفاعل معه ولا تبتعد عنه، صفية العمري كانت ولا تزال صاحبة الإرادة الجماهيرية الكبيرة.

وأضاف الشناوي: «عملت مع كبار المخرجين يوسف شاهين وكمال الشيخ، إضافة إلى التنوع طوال مشوارها الفني إذ عاصرت جزءا كبيرا من النجوم، وقدمت في المسرح والسينما والدراما أرقى الأعمال، كما شاهدنا نغمة جميلة جدا في الفيلم، وحافظت على الجزء الإنساني في العمل، والذي جعلها تبعد العمل عن تصنيفه بأن يكون ميلودراميا».

تاريخي بين يديك

فى كلمتها قالت العمرى: «قلت لطارق الشناوي إن تاريخي بالكامل بين يديك وتعرفه جيدا.. الحمد لله على هذا الأعمال التي قدمتها، وأود أشكر المهرجان الذي له طعم خاص ولون مميز، وأتوجه بالشكر إلى كل القائمين على المهرجان، ويكفي أن مهرجان الإسماعيلية عاد من جديد وإن شاء الله يستمر، وأتوجه بالشكر إلى الفنانة إيناس عبدالدايم، راعية الثقافة فى مصر، وكذلك محمد الباسوسي، لأنه كان له مجهود رائع في إقناعي بالمشاركة في المهرجان».

من جانبه قال السيناريست محمد الباسوسي: «هناك متعة في تقديم العمل الجماعي كنت بعيدا عن المهرجانات طوال الوقت، لكن اكتشفت أن العمل في وسط السينمائيين متعة غير عادية، عندما جاءت المخرجة روجينا بسالي بالفكرة كانت كنت مسؤولا عن وحدة الإنتاج، وبدأت الكلام مع مدام صفية العمري عن دورها وجدت كل الود والإخلاص منها وتتعامل بشكل هاوٍ للفن والحمد لله ظهر العمل للنور».

وتابع: «الفيلم ذو شاعرية جميلة وأعتقد أن هذا ما تمكنت من إظهاره صفية العمري في العمل تعاملت بروح الهواية والنجومية، واستطاعت توصيل المشاعر للجمهور، وأطالب النجوم الكبار بأن يحزوا مثل الفنانة الكبيرة صفية العمري، ويقوموا بمساندة النجوم الشباب في تقديم تجارب سينما».

وفي نهاية الندوة، سلم كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور سمير فرج النجمة صفية العمري درع التكريم.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يكرم صفية العمري (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يكرم صفية العمري (خاص لـ بوابة الوسط)