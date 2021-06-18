صناع التذكارات الفرعونية يحلمون بـ«أيام أفضل»

حرفي يطلي قطعة تذكارية منسوخة من تمثال فرعوني قديم مصنوعة داخل مصنع كنوز للتذكارات السياحية التابع للحكومة المصرية في شرق القاهرة في 17 مايو 2021

بعد فترة ركود جراء تفشي فيروس كورونا، يسعى الحرفيون المصريون المنتجون للتذكارات السياحية إلى تجديد الزخم في القطاع، بانتظار أيام أفضل.

في منطقة أهرامات الجيزة غرب القاهرة، الموقع الفرعوني الشهير، يواصل بعض الزائرين التوافد لكن عددهم غير كافٍ بالنسبة لعيد يسري، وهو صاحب ورشة صغيرة لتصنيع نماذج صغيرة للتماثيل الفرعونية من البوليستر، وفق «فرانس برس».

ويقول يسري: «كان لدينا 15 عاملا لكن عددهم تراجع إلى خمسة فقط ولا يعملون كل يوم». وأقام يسري ورشته على سطح منزل أسرته وهو عبارة عن كوخ من الخشب.

صغار الحرفيين

كثيرون من صغار الحرفيين مثل يسري فقدوا منذ بدء جائحة كوفيد-19 إيرادات كانت تعينهم على سد احتياجاتهم. وانخفضت عائدات قطاع السياحة بشدة العام الماضي، بعد أن كان يمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة.

فبعد فترة عدم استقرار سياسي طويلة، قفز دخل السياحة مرة أخرى ليصل إلى 13 مليار دولار في العام 2019. لكن في العام 2020 عاد للتراجع إلى أربعة مليارات دولار بعدما كان متوقعا أن يصل إلى 16 مليار دولار.

وفي الممرات الصغيرة المتعرجة في خان الخليلي، السوق السياحية الكبرى في القاهرة، كانت كارولين بوشيه، وهي في بداية الثلاثينات من العمر، تتجول بحثا عن شيء تشتريه.

وأكدت بوشيه، التي أتت من جمهورية الدومينيكان، أنها «تبحث عن «منتجات يدوية الصنع (...) بنوعية جيدة وتعكس الثقافة المحلية» لتكون «تذكارا من هذه الرحلة».

ندرة السائحين

وإزاء ندرة السائحين وإصرارهم على شراء تذكارات عالية الجودة، يعد يسري بتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض الأسعار لموزعي منتجاته الذين يشترون القطعة الواحدة بسعر يراوح بين 20 جنيها (1,28 دولار) و200 جنيه (حوالى 13 دولارا). وهو يعول على مجيء مجموعات من السياح في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بينهم «خصوصا الأميركيون».

وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أخيرا، قال وزير السياحة خالد العناني إن هناك ازديادا طفيفا في عدد السائحين الذين بلغوا في أبريل 500 ألف مقابل 200 ألف شهريا في المتوسط خلال العام 2020.

وشكلت هذه الأرقام حافزا للتحضير لمرحلة ما بعد الجائحة للحكومة التي أنشأت مصنعا جديدا لإنتاج مستنسخات من الآثار لتسويقها لحسابها الخاص.

ومنذ مارس، ينتج مصنع «كنوز» في إحدى ضواحي القاهرة نماذج للأثات والتماثيل واللوحات الفنية التي ميزت العصور الأربعة الرئيسية من تاريخ مصر: الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي. ويحظى كل منتج في هذا المصنع بشهادة منشأ.

في هذا المصنع الذي تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع، يشرف اللواء المتقاعد هشام شعراوي على قرابة 150 عاملا ورساما ونحاتا.

ويقول اللواء شعراوي إلى «فرانس برس»: «افتتحنا متجرا صغيرا في المتحف القومي للحضارة المصرية» في أبريل. وسنفتتح متاجر في المتاحف الأخرى وفي بعض المزارات الأثرية.

قوالب

ويُصب معظم المنتجات في قوالب باستخدام البوليستر والجبس والمعدن. وفي بعض الأحيان تُستخدم آلات لضبط الشكل قبل طلائها يدويا أو تغطيتها بأوراق الذهب.

وإذا كانت السلطات تقول إنها لا تسعى الى منافسة صغار الحرفيين، فإن بعض منتجات هذا المصنع يمكن أن تؤثر بالسلب على هؤلاء.

وتراوح منتجات المصنع بين النسخة المصغرة جدا من الآثار التي تباع مقابل 50 جنيها (قرابة 3 دولارات) والتماثيل التي يصل طولها إلى 3 أمتار وتباع بآلاف الجنيهات.

ويرى الخبير السياحي الهامي الزيات أن المبادرة الحكومية «عملية تسويق ذكية». لكنه يعتبر أنه «لا ينبغي أن يكون الإنتاج كبيرا حتى لا يفقد قيمته».

وبالنسبة لحرفيي القطاع غير الرسمي كما بالنسبة لمصنع الدولة، تبدو فرص انتعاش السوق قوية إذ اتخذت مصر منذ بضع سنوات إجراءات حمائية تجاه المنافسين خصوصا من الصين.

منذ العام 2015، أصدرت وزارة الصناعة قرارا بحظر استيراد «السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي»، ومن بينها «مستنسخات الآثار المصرية».

واختفت تدريجيا التذكارات المستوردة من الصين. كما أدى تحرير سعر صرف الدولار في العام 2016 إلى تشجيع المنتجات المصنوعة في مصر.