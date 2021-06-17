مغاربي يتهم «نتفليكس» بالتمييز العنصري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 02:51 مساء
نتفليكس (أ ف ب)

كشفت وكيله والنيابة العامة، في نيس، عن تقدم شاب صُور من دون علمه بشكوى بتهمة «التمييز العنصري» بعد بث فيلم «سنتينل» على شبكة «نتفليكس» الذي وُصف فيه بأنه «ملتحٍ».

وقال المحامي، جان باسكال بادوفاني، إن موكله قدم شكوى جنائية في الأول من يونيو بتهمة «التحريض العلني على التمييز والكراهية العنصرية»، مؤكدا ما أوردته صحيفة «نيس ماتين» في هذا الشأن، وفق «فرانس برس».

كذلك، يعتزم المستدعي إقامة دعوى مدنية بتهمة «استغلال صورة لأغراض تجارية من دون إذن»، مشيرا إلى أنه صُوِّر من دون علمه.

وصُوِّر فيلم «سنتينل» العام 2019 وعُرِض في مارس على منصة «نتفليكس»، ويتضمن مشهدا ترصد فيه بطلة الفيلم من خلال منظار بندقيتها الرشاشة شابين يتبادلان التحية ثم يفترقان على جادة الإنجليز في مدينة نيس. ويرافق المشهد في نسخة «الوصف الصوتي» الشرح الآتي: «شابان ملتحيان مزودان حقيبتي ظهر يتصافحان ويفترقان».

واعتبر المحامي أن «المخرج سمح لنفسه بالربط بين الملامح المغاربية للشخصين اللذين صُوّرا، من دون إذنهما وفي مسرح هجوم 14 يوليو 2016 ، وبين الأصوليين، وهذا غير مقبول. وهذا يعني ضمنا أن أي شخص من أصول مغاربية يُحتمل أن يكون إرهابيا».

وأشار صاحب الشكوى، وهو اختصاصي كهرباء يبلغ 21 عاما، ويعيش في نيس، إلى أنه تلقى أكثر من 80 رسالة من معارفه الذين صُدم بعضهم برؤيته يظهر كإرهابي في هذا الفيلم الروائي.

وعلق ناطق باسم «نتفليكس» على الشكوى التي تستهدف لعرضها الفيلم، فاكتفى بالقول إن ليس لدى المنصة تعليق على الأمر. إلا أن الوصف الصوتي تغير منذ تقديم الشكوى وحذف منه مصطلح «ملتحيان».

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في اعتداء نيس الذي خلف 86 قتيلا وأكثر من 400 جريح عند جادة الإنجليز في المدينة العام 2016، خلال الفترة الممتدة بين 5 سبتمبر و15 نوفمبر 2022.

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