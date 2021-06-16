مزاد افتراضي على لوحة للمغني ديفيد بووي

لوحة للمغني ديفيد بووي تتجاوز التقدير الأولي لثمنها في مزاد على الإنترنت.

طرحت لوحة رسمها المغني البريطاني الراحل ديفيد بووي، في مزاد علني، كان اشتراها فرد من متجر خيري بمقابل خمسة دولارات كندية فقط.

وسرعان ما تجاوزت المزايدات عليها التقدير الأولي لسعرها، وهو تسعة آلاف دولار، وفقا للدار الكندية المنظمة للمزاد، وفق «فرانس برس».

وكان التقدير الأولي يراوح بين تسعة آلاف و12 ألف دولار كندي (7300 إلى 9800 دولار أميركي) لثمن اللوحة البالغ قياسها 20X25 سنتيمترا، وتمثل وجها جانبيا، لكن المزايدات تخطت 17000 دولار كندي بعد ساعات قليلة من إطلاق المزاد الافتراضي، الذي يتوقع أن يقفل باب المزايدات فيه الخميس 24 يونيو.

بيعت اللوحة للمرة الأولى في العام 2001 على موقع إلكتروني مخصص للمغني البريطاني، وانتهى الأمر باللوحة التي تحمل عنوان «دي هيد اكس إل في 1» في متجر خيري في أونتاريو، حيث اشتراها مجهول بمبلغ خمسة دولارات كندية (4,10 دولار أميركي). وتواصل هذا الشاري لاحقا مع دار «كاولي أبوت» للمزادات.

وأوضح رئيس الدار روب كاولي إن «اللوحة رسمت بين عامي 1995 و1997 وهي واحدة من سلسلة لوحات بريشة ديفيد بووي (بعنوان «ديد هيدز» أو «دي هيدز»)، تمثل الفنان نفسه أو أقاربه». وأشار إلى أنها تحمل توقيع بووي وتاريخا هو سنة 1997 على جانبها الخلفي.

ونادرا ما تطرح لوحات ديفيد بووي في مزادات، وهي المرة الأولى يعرض أحد أعماله للبيع بالمزاد العلني في كندا، وفقا لكاولي.

وقال: «فرحنا كثيرا عندما تبين لنا أن اللوحة أصلية. نحن معجبون بعمل ديفيد بووي ومن المثير جدا طرح عمل له في السوق».

وترك مغني الروك الذي توفي بمرض السرطان عن 69 عاما في 10 يناير 2016 أثرا كبيرا في مجالات الموسيقى والسينما والأزياء والفن، وبيعت خلال مسيرته الفنية نحو 140 مليون نسخة من ألبوماته.