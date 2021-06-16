دهستها دراجة نارية.. وفاة ليسا باينس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 12:44 مساء
الممثلة الأميركية ليسا باينس

أعلن ناطق باسم شرطة نيويورك، الثلاثاء، وفاة الممثلة الأميركية ليسا باينس، التي اشتهرت بدورها في فيلم «غون غيرل»، بعد عشرة أيام من اصابتها عندما دهستها دراجة نارية أو دراجة سكوتر في مانهاتن.

وأوضح الناطق أن وفاة ليسا باينس (65 عاما) أعلنت في المستشفى، الإثنين، متأثرة بإصابتها جراء الحادث الذي تعرضت له في 4 يونيو بالقرب من مركز لينكولن الثقافي، وفق «فرانس برس».

وكانت باينس أصيبت بصدمة في الرأس بعدما تجاوزت الدراجة الإشارة المرورية فيما كانت الممثلة تعبر الشارع. ولم تتمكن شرطة نيويورك من تحديد نوع الدراجة التي دهستها.

وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن التحقيق جارٍ، لكن أي شخص لم يوقف حتى الآن.

ونقلت شبكة «إن بي سي» عن مدير أعمال الراحلة ديفيد ويليامز قوله: «أحزنتنا وفاة ليسا المأساوية والعديمة المعنى. كانت امرأة ذكية وطيبة وكريمة متفانية في عملها سواء على المسرح أو أمام الكاميرات خصوصا في علاقتها مع زوجتها وعائلتها وأصدقائها».

ونشرت زوجة باينس كاثرين كرانولد، الثلاثاء، تغريدة ضمنتها سلسلة من الصور تحية لشريكة حياتها.

ومثلت ليسا باينس في الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والمسلسلات الكوميدية، منها «روزان».

وكان دوراها في «غون غيرل» (2014) وفي الكوميديا الرومانسية «كوكتيل» (1988) مع توم كروز الأبرز في مسيرتها السينمائية.

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