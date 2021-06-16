7 كتب لكبار النقاد والسينمائيين على هامش «الإسماعيلية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 10:37 صباحا
البوستر الرسمي لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

قامت إدارة الدورة الـ 22 لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» بإعداد مجموعة من الكتب المهمة عن تاريخ السينما المصرية والسينما الوثائقية، قام بكتابتها مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والسينمائيين المصريين.

الكتب هي «تاريخ السينما المصرية»، الذي قام بتأليفه الكاتب والناقد محمود قاسم، «كمال رمزي صاحب الرؤية»، الذي قام بتأليفه د. حسين عبداللطيف، «السينما الوثائقية.. النوع الفيلمي.. سقوط الحدود والقيود»، الذي قام بتأليفه كل من أحمد عبد العال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبدالرحيم، ورامي المتولي.

وأيضًا كتاب «سينما الواقع.. إطلاله على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة» وقام بتأليفه الناقد والمخرج صلاح هاشم، وكتاب «أعمدة السينما المصرية في القرن العشرين» وقام بتأليفه المخرج الكبير هاشم النحاس، وكتاب «يوسف إدريس بين الأدب والسينما» وقام بتأليفه السيناريست الكبير عاطف بشاي، وأخيرًا كتاب «وجوه الحقيقة اتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية»، الذي قامت بتأليفة الناقدة صفاء الليثي.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية» يقيمه المركز القومي للسينما سنويًّا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفه وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان «الإسماعيلية» أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

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