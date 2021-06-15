«عاش يا كابتن» في «زاوية» بدءا من الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 04:54 مساء
نجوم فيلم «عاش يا كابتن» بعد عرضه في مهرجان «القاهرة السينمائي» 6 ديسمبر 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض بدءًا من الأربعاء، الفيلم الوثائقي الطويل «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد، بسينما زاوية، الذي عرض أخيرًا بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» وحصد من خلاله ثلاث جوائز وهي جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس وجائزة الجمهور - يوسف شريف رزق الله.

يتزامن عرض الفيلم للجمهور العام في القاهرة مع عرضه في مهرجان «شيفلد للسينما التسجيلية»، حيث تم اختياره من قبل المهرجان ضمن خمسة أفلام يتم عرضها في صالات العرض السينمائية في مختلف المدن الإنجليزية التي تتضمن لندن، ليفربول، كامبريدج، أدنبره، غلاسكو، برايتون، بيلفاست، وكارديف.

كما يعرض لأول مرة بالصين من خلال مهرجان «شنغهاي السينمائي الدولي» ضمن البرنامج الخاص بالأفلام الوثائقية في دورته الثالثة والعشرين.

يتتبع الفيلم على مدار 4 سنوات رحلة «زبيبة» الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عامًا، التي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عامًا في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

«عاش يا كابتن» من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، ومشاركة في الإنتاج أنكا بیترسن وأنا بولستر، ومونتاج سارة عبدالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وتصحیح الألوان منحة مقدمة من شركة «أندرومیدا فیلم»، وهو إنتاج مصري- ألماني - دنماركي مشترك، وعرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان «تورنتو السینمائي الدولي» بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان «دوك نیویورك» أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأميركیة، وحصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان «دوك لایبزغ» بألمانیا، أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم.

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