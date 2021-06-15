«إيه كوايت بلايس» يستعيد صدارة شباك التذاكر الأميركية

إميلي بلانت وجون كراسينسكي في العرض الأول لفيلم «إيه كوايت بلايس بارت 2» في نيويورك (أ ف ب)

استعاد فيلم «إيه كوايت بلايس» بجزئه الثاني صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، فيما حقق فيلم «إن ذي هايتس» المقتبس من الاستعراض الغنائي للين-مانويل ميراندا نتيجة مخيبة، وفق محللين في القطاع.

وحصد فيلم «إيه كوايت بلايس بارت 2» للمخرج جون كراسينسكي مع زوجته إميلي بلانت في دور البطولة، 11.6 مليون دولار بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز»، وفق «فرانس برس».

وهذا الفيلم من إنتاج شركة «باراماونت» عن عائلة تعيش بعد نهاية العالم وتطاردها وحوش ضارية تحدد مسارها بالاستناد إلى الأصوات، أصبح أول فيلم يتخطى عتبة مئة مليون دولار في أميركا الشمالية منذ بدء جائحة «كوفيد - 19».

أما فيلم «إن ذي هايتس» من إنتاج «وورنر براذرز» وإخراج جون م. تشو، فنال 11.4 مليون دولار، في نتيجة مخيبة للتوقعات التي تحدثت عن إيرادات محتملة بين 15 مليون دولار و20 مليوناً. ومن الأسباب المحتملة لذلك هو عرض الفيلم بالتزامن على منصة «إتش بي أو ماكس» من دون كلفة إضافية للمشتركين. ويروي الفيلم قصص وأحلام شباب متحدرين من أميركا اللاتينية في حي واشنطن هايتس في نيويورك.

وحل في المركز الثالث فيلم «بيتر رابيت 2: ذي راناواي» من إنتاج «سوني»، مع 10.4 ملايين دولار.

وفي المركز الرابع جاء الجزء الثالث من سلسلة «ذي كنجورينغ» بعنوان «ذي ديفل مايد مي دويت»، متصدر ترتيب الأسبوع الماضي، مع 10 ملايين دولار.

أما المرتبة الخامسة فاحتلها فيلم «كرويلا» من إنتاج «ديزني» المستند إلى قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير «101 دالمايشنز» والمصور بمشاهد واقعية حية من بطولة الممثلة إيما ستون. وحصد الفيلم 6.7 مليون دولار من الإيرادات.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام التالية على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق الأرقام الموقتة:

6- «سبيريت أنتايمد» (2.5 مليون دولار).

7- «ذي هاوس نكست دور: ميت ذي بلاكس» (مليون دولار).

8- «راث أوف مان» (615 ألف دولار).

9- «كوين بيز» (328 ألف دولار).

10- «سبايرل» (من سلسلة «سو») (305 آلاف دولار).