أبواب تاج محل تفتح مجددا أمام الزوار

زوار يلتقطون صورا لمعلم تاج محل الشهير في أغرا شمال الهند في 8 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الهندية، الإثنين، أن معبد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، سيعيد فتح أبوابه الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد شهرين من إغلاقه، بسبب موجة الإصابات القاتلة بـ«كوفيد-19» في البلاد، وفق «فرانس برس».

ووصل عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في البلد العملاق ذي الـ1.3 مليار نسمة، مستويات قياسية في أبريل ومايو، ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير إغلاق وقيود أخرى للجم تفشي الوباء.

غير أن عدد الإصابات تراجع خلال الأسابيع الأخيرة. وبدأت المدن الكبرى، وبينها العاصمة نيودلهي، والمركز المالي بومباي، رفع القيود على التنقلات والأنشطة.

وكان معلم تاج محل، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، أغلق أبوابه في مارس 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشددًا في بداية الجائحة. وأعاد فتح أبوابه في سبتمبر أمام عدد محدود من الزوار قبل إعادة الإغلاق منتصف وأبريل.

ويقع معلم تاج محل في مدينة أغرا شمال الهند (على بعد 180 كيلومترًا جنوب نيودلهي)، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريمًا لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631. ويُعد الموقع أكثر المعالم استقطابًا للزوار في الهند مع سبعة ملايين زائر سنويًّا.

وفي إطار التدابير الوقائية من جائحة «كوفيد-19»، لن يُسمح للزوار بلمس الرخام البراق في الضريح، على ما أوضح موظف في هيئة التفتيش الأثري في الهند.